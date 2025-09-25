طريقة عمل البصارة باحترافية ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل البصارة، البصارة طبق شرقي وأفريقي بسيط، دافئ ومغذي، يحضر أساسيا من الفول أو الفول المدشوش في بعض المناطق، ويقدم كأكلة إفطار أو طبق جانبي أو حساء سميك.

وطريقة عمل البصارة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد طريقة عمل البصارة.

مكونات عمل البصارة:

2 كوب من الفول الأخضر المجفف يسمى أحيانا فول بصارة أو 2 كوب من الفول المدمس المجروشة

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

3–4 فصوص ثوم مفرومة أو حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة اختياري

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح أو حسب المذاق

4–5 أكواب ماء للطهي قد تحتاج أقل أو أكثر حسب نوع الفول

3–4 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز أو سمن/زبدة للسلق والتحمير

عصير نصف ليمونة اختياري لإضافة حموضة لطيفة عند التقديم

للتزيين

رشة بابريكا

أو نعناع مجفف

أو طازج

أو بقدونس مفروم

قليل من الكمون المحمر في الزيت (تتبيلة) أو زيت حار

البصارة

طريقة عمل البصارة:

اشطفى الفول جيدا تحت الماء حتى يصبح الماء شفاف

انقعى الفول في ماء بارد لمدة 4 إلى 8 ساعات أو طوال الليل، والنقع يسرع الطهي ويقلل الغازات.

ويمكن غلي الفول 5 دقائق ثم اطفئي النار واتركيه مغطى ساعة، وهذا يسرع النقع.

في قدر متوسط، ضعى الفول المنقوع مع الماء النظيف حوالي 4 أكواب وقليل من الملح، يمكن إضافة الملح بعد نصف سلق لتجنب تصلب القشرة عند بعض الأنواع.

أضيفي بصلة مقطعة أو كاملة يمكن إزالتها لاحقا، وبعض فصوص الثوم إذا رغبت بطعم أكثر عمق أثناء السلق.

اتركيه ليغلي ثم خففي النار واتركيه يطهو على نار هادئة حتى يصبح طري جدا قد يستغرق 45 إلى 90 دقيقة حسب نوع الفول، وأزيلي الرغوة عند ظهورها.

في مقلاة صغيرة على نار متوسطة، سخنى 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو السمن.

أضيفي بصلة مفرومة وقلبي حتى تذهب حدة البصل وتصبح ذهبية وطرية.

أضيفي الثوم المفروم وقلبي لمدة دقيقة حتى تظهر رائحة الثوم.

أضيفي الكمون، والكزبرة الجافة، والفلفل الأسود وقلبي لمدة 30 ثانية لاستخراج النكهات.

أخرج البصل الكبير المستخدم في السلق، ثم صفي مرق السلق قليلا واحتفظ به.

امزجي الفول المسلوق مع جزء من مرق السلق ابدأى بكوب واحد في خلاط كهربائي على دفعات حتى تحصلي على قوام ناعم.

إذا لم يتوفر خلاط، استخدمي هراسة البطاطس أو مدقة حتى تحصلين على قوام مهروس.

أعيدي الخليط إلى القدر وأضيفي خليط البصل والثوم المتبل.

ضعي القدر على نار هادئة وحركي حتى يتكثف القوام (حوالي 5 إلى 10 دقائق).

إذا كان الخليط سميك جدا، أضيفي من مرق السلق تدريجيا حتى تحصلي على القوام المرغوب.

ذوقي وأضيفي الملح أو الكمون حسب الذوق، ويمكن إضافة عصير ليمون لإضاءة نكهة مميزة.

قدمى البصارة فى طبق التقديم وزينيها حسب الرغبة.

