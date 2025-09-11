طريقة عمل الملوخية، الوصفة الأصلية بكل أسرارها وبخطوات بسيطة

طريقة عمل الملوخية الخضراء، تعد من أشهر الأطباق المصرية التي توارثناها عن الأجداد، وعلى الرغم من ذلك، لازالت هناك الكثير من النساء لا يجدن طريقة عمل الملوخية، ويبحثن عن الوصفة المضمونة.





وفي السطور التالية، نقدم طريقة عمل الملوخية الخضراء، بخطوات سهلة، والنتيجة مضمونة، والطعم شهي جدا.

مكونات عمل الملوخية الخضراء

حزمة ملوخية حوالي نصف كيلو

كمية من المرقة أو الشوربة (دجاج أو لحم حسب الرغبة)

راس ثوم مهروسة مقسمة إلى 3 أجزاء

مكعب مرقة

ملعقة كبيرة سكر

ثمرة طماطم صغيرة جدا ومفرومة

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة

ملعقتين كبيرتين سمن

خطوات عمل الملوخية الخضراء



نقطف الملوخية الخضراء، ثم نغسلها جيدا، ونتركها حتى تجف.

نطحنها جيدا، سواء في الكبة، او بالمخرطة، حتى تصبح ناعمة.

نضع وعاء على النار، وبه ملعقة من السمن، نضيف عليها جزء من الثوم المهروس، ومكعب المرقة، ونشوحها حتى يصبح لون الثوم ذهبيا.

نضيف المرقة، ونضيف لها الجزء الثاني من الثوم المهروس، وملعقة السكر وثمرة الطماطم المفرومة.

بمجرد أن تغلي المرقة، نضيف الملوخية.

بمجرد إضافة الملوخية، نقلب الخليط تقليبا مستمرا، حتى تتجانس الملوخية تماما مع الشوربة، ونتركها لتغلي دقيقتين فقط لا أكثر، ثم نرفعها بعيدا عن النار.

في طاسة صغيرة، نضع الملعقة الثانية من السمن، مع الجزء الثالث والأخير من الثوم، مع ملعقة الكسبرة، ونشوحهم، حتى يصبح الثوم ذهبي اللون، ثم نضيفه على الملوخية مع التقليب، حتى يمتزجوا.

وبألف هنا.

نصائح لمزيد من الطعم المميز

يمكنك إضافة اللحم المفروم أو الدجاج المقطع إلى الملوخية حسب الرغبة.

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على ملوخية خضراء اللون، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم إلى الملوخية بعد غسلها جيدًا.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى الملوخية عند التقديم، مما يعطيها مذاقًا مميزًا.

طريقة تخزين وتفريز الملوخية الخضراء



تخزين الملوخية



وحتى توفري وقتك وجهدك، يمكنك شراء كمية من الملوخية الخضراء، وتفريزها، حتى تكون جاهزة عندك.

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة تخزين الملوخية الخضراء، بخطوات سهلة، ونتيجة مضمونها، تجعلها محفوظة لعام كامل.

الطريقة الأولى لتخزين الملوخية الخضراء

تقطف الملوخية، وتغسل جيدا.

وتوضع في أكياس، وتحفظ في الفريزر.

قبل الطهي مباشرة نخرجها من الفريزر، وتضرب في محضرة الطعام وهي مجمدة فى بدون اى اضافات قبل طهيها مباشرة.

الطريقة الثانية لتخزين الملوخية الخضراء

تقطف الملوخية، وتغسل جيدا.

تضرب في محضرة الطعام.

في وعاء نمزج القليل من الماء مع عصير نصف ليمونة، وملعقة سكر، تذاب المكونات مع بعضها جيدا، ثم تضاف له الملوخية المفرومة، وتقلب جيدا.

يتم تقسيمها في أكياس، وتحفظ في الفريزر.



القيمة الغذائية للملوخية

تتميز أوراق الملوخية بكونها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، ومن أهم ما تحتوي عليه:

فيتامين A الضروري لصحة النظر والبشرة.

فيتامين C الذي يعزز المناعة ويقاوم الالتهابات.

فيتامين E المضاد للأكسدة والذي يحافظ على صحة الخلايا.

الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم الضرورية لصحة العظام والعضلات.

الألياف الغذائية التي تساعد على الهضم وتحسن صحة الجهاز الهضمي.

فوائد الملوخية

الفوائد الصحية للملوخية



1. تقوية الجهاز المناعي

بفضل احتوائها على فيتامين C وE، تساهم الملوخية في تعزيز مناعة الجسم ضد العدوى والأمراض المختلفة، كما تعمل مضادات الأكسدة على حماية الخلايا من التلف.

2. تعزيز صحة العظام

الكالسيوم والمغنيسيوم الموجودان في الملوخية يساعدان على تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة، خاصة لدى النساء بعد سن الأربعين.

3. تحسين صحة الجهاز الهضمي

الألياف الغنية في الملوخية تساعد على تسهيل حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تدعم صحة القولون وتقلل من مشاكل عسر الهضم.

4. الوقاية من فقر الدم

تحتوي الملوخية على نسبة جيدة من الحديد، مما يجعلها خيارًا مفيدًا للوقاية من الأنيميا وعلاجها، خصوصًا عند تناولها مع مصدر لفيتامين C الذي يعزز امتصاص الحديد.

5. العناية بالبشرة والشعر

الفيتامينات المضادة للأكسدة مثل A وE تساعد في تجديد خلايا البشرة ومنحها النضارة، كما تدعم نمو الشعر وتمنحه القوة واللمعان.

6. دعم صحة القلب

البوتاسيوم الموجود في الملوخية يساعد على تنظيم ضغط الدم، فيما تسهم الألياف في تقليل مستوى الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

7. تقليل التوتر وتحسين المزاج

تحتوي الملوخية على المغنيسيوم الذي يساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل القلق، إضافة إلى تحسين جودة النوم.

8. الحفاظ على صحة العين

فيتامين A الموجود بوفرة في الملوخية يحافظ على صحة النظر ويقي من مشكلات ضعف البصر المرتبطة بالتقدم في العمر.

