وصفة مصرية أصلية، طريقة عمل البسلة بالجزر

طريقة البسلة بالجزر
طريقة البسلة بالجزر

 تعد البسلة بالجزر من الأكلات المصرية الأصيلة التي ارتبطت بذاكرة الأجيال المتعاقبة، وهي من الأطباق اليومية التي تحضرها الأمهات في البيوت المصرية، وتتميز بطعمها البسيط والشهي وسهولة تحضيرها. 

مميز في العزومات والمناسبات، طريقة عمل الأرز البسمتي

طريقة عمل الطرب، زي الجاهز وأوفر

كما يُعتبر من الأكلات الأساسية التي تقدم بجانب الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، وفي بعض الأحيان يُضاف إليها اللحم أو الدجاج لتصبح وجبة متكاملة.

أولًا: طريقة عمل البسلة بالجزر (الوصفة المصرية الأصلية)

المكونات:

نصف كيلو بسلة خضراء.

ربع كيلو جزر مقطع مكعبات صغيرة.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت نباتي.

3 حبات طماطم كبيرة معصورة أو مبشورة (أو كوب عصير طماطم).

ملعقة كبيرة صلصة طماطم مركزة (حسب الرغبة).

ملح وفلفل أسود حسب المذاق.

نصف ملعقة صغيرة سكر (لتوازن حموضة الطماطم).

كوب ماء أو مرق (دجاج/لحم).

قطع لحم أو دجاج مسلوقة نصف سلقة (اختياري).

طريقة التحضير:

في وعاء على النار، يُسخن السمن أو الزيت ثم يُضاف البصل المفروم ويُقلب حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.

تُضاف الطماطم المعصورة مع ملعقة الصلصة وتُترك لتتسبك جيدًا حتى يتركز الطعم.

يُتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والسكر، مع التقليب المستمر.

يُضاف الجزر ويُقلب في الصلصة لمدة 5 دقائق، ثم تُضاف البسلة ويُقلب الخليط معًا.

يُضاف كوب من الماء أو المرق، ويُترك الخليط ليغلي ثم تُهدأ النار ويُغطى الإناء حتى تنضج البسلة والجزر تمامًا.

في حالة إضافة اللحم أو الدجاج، يتم وضعه بعد التسبكة مباشرة مع الخضار ليكمل النضج مع المكونات.

تُقدم البسلة بالجزر ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو بالشعرية، وتُعتبر وجبة متكاملة وغنية بالقيمة الغذائية.

ثانيًا: طريقة تفريز البسلة والجزر

تفريز البسلة بالجزر
تفريز البسلة بالجزر

يُفضل الكثير من البيوت المصرية تفريز البسلة والجزر في موسمها (الشتاء والربيع) للاحتفاظ بها صالحة للاستعمال طوال العام. والطريقة المثالية للتفريز هي:

تفريز البسلة:

تُقشر البسلة وتُغسل جيدًا.

يمكن سلقها في ماء مغلي لمدة دقيقتين فقط ثم تصفى وتُترك لتبرد.

تُعبأ في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق وتُحفظ في الفريزر.

تفريز الجزر:

يُغسل الجزر ويُقشر، ثم يُقطع مكعبات صغيرة.

يُسلق أيضًا في ماء مغلي لمدة 3 دقائق، ثم يُصفى ويُترك ليبرد.

يُعبأ في أكياس بلاستيكية ويُحفظ في الفريزر.

تفريز البسلة والجزر معًا:

يمكن مزجهما معًا بعد السلق الخفيف والتبريد، ووضعهما في أكياس مُقسمة حسب الكمية المطلوبة للطبخة.

تُحفظ في الفريزر وتبقى طازجة وصالحة للاستعمال لأشهر طويلة.

ثالثًا: لمحة عن فوائد البسلة

البسلة بالجزر
البسلة بالجزر

البسلة ليست مجرد خضار يُضاف للطعام، بل هي مصدر غذائي غني بالفيتامينات والمعادن، ومن أهم فوائدها:

غنية بالبروتين النباتي: مما يجعلها مناسبة للنباتيين ولمن يحتاجون إلى بدائل صحية للبروتين الحيواني.

تعزز المناعة: لاحتوائها على فيتامين C والعديد من مضادات الأكسدة.

تحافظ على صحة القلب: بفضل احتوائها على الألياف الغذائية التي تساعد في خفض الكوليسترول.

تنظيم مستوى السكر في الدم: إذ تحتوي على ألياف وبروتين يساعدان في التحكم بمستوى السكر.

صحة الجهاز الهضمي: غنية بالألياف التي تسهل الهضم وتقي من الإمساك.

غنية بالحديد: مما يقي من الإصابة بالأنيميا خاصة للأطفال والنساء.

