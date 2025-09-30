أسباب نمو البنات سريعا وبلوغهن في وقت مبكر في وقتنا الحالي

أسباب نمو البنات وبلوغهن سريعا، نلاحظ فى وقتنا الحالى أن البنات الصغيرات فى العمر اى بدءا من عمر ٨ و٩ سنوات أصبحن أكثر أنوثة وأجسامهن ضخمة مثل الآنسات، وبالتالي تبلغن فى سن مبكر على عكس البنات قديما، حيث كان سن البلوغ لديهم يتأخر إلى بعد مرحلة الإعدادية.

وأصبحت هذه الظاهرة أمرا عاديا، واعتادت الأمهات عليها، بل على العكس العديد من الأمهات تسعد بأن طفلتها أصبحت آنسة ولديها جسم أنثوي، رغم صغر سنها دون الوعى بمدى خطورة ذلك.

وتقول الدكتورة هدير جميل أخصائية التغذية العلاجية، إنه بالفعل أصبحت البنات الصغيرات تنمو سريعا وأجسامهن تصبح أكثر أنوثة سريعا، وكذلك يبلغن فى وقت مبكر، وهذا على عكس ما كان يحدث قديما، حيث كان البنات تأتي لهن الدورة الشهرية فى مرحلة الإعدادية أو بعد ذلك بينما حاليا أجسام البنات الصغيرات أكثر أنوثة.

أسباب البلوغ المبكر عند البنات، فيتو

5 أسباب وراء أنوثة البنات وبلوغهن فى وقت مبكر

وأضافت هدير، أن هناك 5 أسباب وراء أنوثة البنات الصغيرات ونموهن وبلوغهن فى وقت مبكر، منها:

تناول الفراخ البيضاء والدجاج المشوي والمقلى فى المطاعم، وهذا الدجاج يتم حقنه بالهرمونات حتى يكبر سريعا، وتناول البنات والأولاد هذه الفراخ يسبب ارتفاع هرمون الأستروجين؛ ما يسبب بلوغ البنات سريعا والتثدي فى الشباب.

حقن العجول أيضا بالهرمونات؛ ما يسبب نفس المشكلة للبنات والشباب عند تناول اللحوم الحمراء.

الإكثار من تناول الكريب والبيتزا والمكرونة، وجميعها مصنوعة من الدقيق الأبيض الذى يرفع هرمون الأنسولين بالدم؛ ما يؤثر على باقى الهرمونات بالجسم، وبالتالى يسبب اضطرابا فى الهرمونات؛ ما يسبب سمنة البطن وتراكم الدهون الموضعية، وجميعها تسبب بلوغ الفتيات سريعا وزيادة الأنوثة لديهن.

الإكثار من المقليات والوجبات السريعة، وجميعها أكلات تسبب السمنة المفرطة والسمنة الموضعية، حيث زيادة منطقة البطن والأرداف، وهى من أسوأ أنواع السمنة وتؤثر على البنات الصغيرات بشكل سلبي، وتسبب بلوغهم سريعا.

قلة النشاط وإهمال ممارسة التمارين الرياضية؛ ما يسبب زيادة الوزن أيضا، وارتفاع هرمون الكورتيزول بالجسم، وبالتالى يحدث البلوغ سريعا عند البنات الصغيرات.

