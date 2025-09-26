تأثير التوتر على الدورة الشهرية والتوازن الهرموني لدى السيدات

تواجه الكثير من النساء فترات من التوتر المتزايد، وقد تكون أولى العلامات الظاهرة على الجسم هي تأخر أو غياب الدورة الشهرية.

كيف يؤثر التوتر على الدورة الشهرية؟

عندما يتعرض الجسم للإجهاد، فإنه ينتج هرمونًا يسمى الكورتيزول، والذي يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام الدورات الشهرية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

وتعمل الدورة الشهرية تحت سيطرة منطقة في الدماغ تُعرف باسم الوطاء (Hypothalamus)، والتي تطلق مواد كيميائية تحفز الغدة النخامية (Pituitary gland) بدورها على تنشيط المبيضين. هذا التحفيز يدفع المبيضين لإطلاق هرموني الإستروجين والبروجسترون، وهما المسؤولان عن بدء الدورة الشهرية.

ومع ذلك، فإن منطقة الوطاء حساسة للغاية لعوامل مثل الإجهاد، والذي يمكن أن يعرقل هذه العملية، فيمكن أن يتسبب الكورتيزول الذي ينتجه الجسم تحت الضغط في إحداث فوضى في الاتصال بين الوطاء والغدة النخامية والمبيضين. والاستجابة تختلف حسب تحمل الجسم للإجهاد، فقد يؤدي الكورتيزول إلى دورات متأخرة أو خفيفة، أو انقطاع كامل للدورة، وهي حالة تُعرف باسم انقطاع الطمث، وبشكل عام، كلما ارتفعت مستويات الكورتيزول، زادت احتمالية غياب أو عدم انتظام الدورة.

هل يستدعي تأخر الدورة الشهرية بسبب التوتر للقلق؟

قد لا يكون تأخر أو غياب دورة شهرية عرضية مدعاة للقلق الشديد. ولكن في حال كان الإجهاد مستمرًا، فإن ذلك يزيد من احتمالية مواجهة مشكلات مزمنة في الدورة الشهرية، ما قد يؤدي إلى مشكلات صحية أخرى.

فالإجهاد الخفيف والمؤقت قد تكون له تأثيرات أقل، في حين أن الإجهاد الشديد والمستمر قد تكون له تأثيرات أكثر دراماتيكية وتدوم لفترة أطول، وإذا استمر غياب الدورات، سيتطور لدى الجسم في نهاية المطاف اختلال في التوازن الهرموني.

وتتجاوز أهمية هرموني الإستروجين والبروجسترون تنظيم الدورة الشهرية، إذ إنهما يلعبان أدوارًا حيوية في:

تثبيت المزاج.

تعزيز صحة العظام.

دعم صحة القلب.

وإذا استمر الإجهاد والتوتر، يمكن أن تظل السيدة بدون دورة شهرية لفترة طويلة..

كيفية منع التوتر من تأخير الدورة الشهرية

إن إدارة التوتر تساعد في تنظيم مستويات الكورتيزول، ما يمكن أن يعيد الدورة الشهرية إلى مسارها الصحيح. إليكِ بعض النصائح للبدء في تخفيف التوتر:

ممارسة الرياضة: الحركة والتمارين هي وسيلة مثبتة لخفض الكورتيزول وتقليل الإجهاد.

إعطاء الأولوية للنوم: يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة إنتاج الكورتيزول، لذا احرصي على الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد وعالي الجودة.

تناول نظام غذائي متوازن: يساعد تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية والمغذية على تنظيم الهرمونات، وترتبط بعض الأطعمة بتخفيف الإجهاد.

اعتماد تقنيات الاسترخاء: يمكن أن تساعد ممارسة تمارين التنفس والتأمل على التكيف مع ضغوط الحياة اليومية.

التركيز على هرمونات السعادة: يمكن أن يساهم اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز "هرمونات السعادة" في خفض الإجهاد ومكافحة ارتفاع الكورتيزول.

تخصيص وقت للرعاية الذاتية: يساعد إنشاء روتين للرعاية الذاتية في تخفيف الإجهاد والقلق ويعزز الرفاهية العامة.

علاوة على تأثيره على الدورة الشهرية، يمكن أن يدمر الإجهاد المزمن صحتك العامة؛ فهو مرتبط بالاكتئاب، والقلق، واضطراب تنظيم المناعة، وارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. وهذا يجعل العمل على مهارات إدارة الإجهاد أمرًا بالغ الأهمية.

وليس الإجهاد هو العامل الوحيد الذي يمكن أن يعبث بانتظام الدورة الشهرية. فتشمل الأسباب الشائعة الأخرى:

فترة ما حول انقطاع الطمث (Perimenopause): خلال هذه الفترة الانتقالية قبل انقطاع الطمث، تبدأ مستويات الإستروجين في الانخفاض، وقد تتغير الدورات لتصبح أطول أو أقصر من المعتاد.

اضطرابات الغدة الدرقية: في بعض الأحيان، تتداخل مشكلات الغدة الدرقية مع التفاعلات بين الوطاء والغدة النخامية والمبيضين، ما قد يسبب اضطرابًا في الدورة الشهرية.

متلازمة تكيُّس المبايض (PCOS): تسبب هذه الحالة اختلالًا هرمونيًا يمكن أن يؤثر على الدورة الشهرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.