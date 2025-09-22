كيف تتغلبين على هيشان شعر البنات فى المدرسة

هيشان الشعر من أكثر المشكلات التي تواجه الأمهات مع بناتهن أثناء فترة المدرسة، خاصة في الصباح الباكر ومع تغير الطقس أو بسبب طول ساعات اليوم الدراسي.

يعود السبب غالبا إلى جفاف الشعر أو سوء العناية به، لكن يمكن السيطرة على هذه المشكلة بخطوات بسيطة وروتين منتظم يحافظ على الترطيب واللمعان.

أسباب هيشان شعر البنات

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن من أسباب هيشان شعر البنات فى المدرسة:

الجفاف وقلة الترطيب، وعدم استخدام زيوت أو كريمات مناسبة يجعل الشعر عرضة للتطاير.

الغسيل المتكرر أو الخطأ، حيث ان غسل الشعر يوميا أو بالشامبو القوي يجفف فروة الرأس.

استخدام أدوات حرارية بدون حماية، مثل السيشوار والمكواة.

الطقس المتقلب، فالرطوبة أو الحرارة الزائدة تؤثر على الشعر.

سوء التغذية، حيث نقص الفيتامينات مثل البيوتين وفيتامين E يضعف الشعر.

الاحتكاك المتكرر، مثل شد الشعر عند التسريح أو فركه بالمناشف الخشنة.

كيف تتغلبى على هيشان شعر البنات فى المدرسة، فيتو

نصائح للعناية اليومية بالشعر قبل المدرسة

وأضافت نادية، أن هناك بعض النصائح للعناية اليومية بالشعر قبل المدرسة، منها:

استخدمي شامبو خالٍ من الكبريتات مع بلسم غني بالترطيب مخصص للأطفال أو للشعر الجاف.

استخدام سيروم أو كريم تصفيف، وضعي كمية صغيرة على الأطراف صباحا لتقليل الهيشان وحماية الشعر من الجفاف.

استعملي فرشاة بأسنان عريضة أو مشط خشبي لتمشيط الشعر من الأطراف إلى الأعلى لتجنب التكسر.

ابتعدي عن الربطات المطاطية القاسية التي قد تشد الشعر وتكسره.

تصفيف بسيط وثابت، مثل الجدائل، والضفائر أو الكعكة المنخفضة تساعد على إبقاء الشعر مرتب طوال اليوم.

احرصي على أن ترتدي ابنتك قبعة قطنية خفيفة إذا كانت تتعرض للشمس لفترات طويلة.

في الأيام الرطبة، استخدمي بخاخ مضاد للتطاير خاص بالأطفال.

تجنبي استخدام مجفف الشعر الساخن صباحا، واكتفي بتنشيف الشعر بلطف بالمنشفة أو اتركيه يجف طبيعي في المساء.

احرصي على تقديم وجبات متوازنة غنية بالبروتين مثل البيض، واللبن، والأسماك.

أضيفي الخضروات الورقية، والمكسرات، والجزر لدعم صحة الشعر.

شجعي ابنتك على شرب كميات كافية من الماء يوميا.

تجنبى غسل الشعر بالماء الساخن جدا، وعدم تسريح الشعر وهو مبلل بشدة.

عدم الإفراط في شد الشعر عند عمل الضفائر أو الكعك.

ممنوع استخدام منتجات تحتوي على كحول لأنها تزيد من الجفاف.

احملي مع ابنتك مشط صغير أو سيروم خفيف لتعديل شعرها عند الحاجة.

علميها كيف تعيد ترتيب شعرها بلطف إذا تلبد أثناء اللعب.

إذا كان شعرها مجعدا بطبيعته، استخدمي كريما مخصصا للشعر الكيرلي ليحافظ على شكل التموجات.

