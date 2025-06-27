الأطعمة المناسبة والمضرة خلال فترة الدورة الشهرية

تشعر معظم السيدات برغبة عارمة في تناول الأطعمة المفضلة لديهن من رقائق البطاطس أو الآيس كريم عند حلول الدورة الشهرية، ولكن غالبًا ما لا تكون هذه الخيارات الغذائية الأنسب لصحة المرأة خلال هذه الفترة.

كثيرًا ما تميل النساء خلال فترة الطمث إلى تناول الأطعمة الغنية بالملح أو السكر أو الدهون دون وعي، معتقدات أنها الطريقة الوحيدة للتغلب على الأعراض المصاحبة، وأكدت الدكتورة كريستينا ماكلور، أخصائية أمراض النساء والتوليد لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أن مقاومة هذه الرغبات قد تكون في النهاية أكثر إرضاءً وفوائد صحية.

الأطعمة الصديقة للدورة الشهرية

تُعد الأطعمة الغنية بـالحديد ومضادات الأكسدة والألياف الخيارات الأمثل لدعم صحة المرأة خلال الدورة الشهرية، وتشير الدكتورة ماكلور إلى أن "هذه الأطعمة الصحية والطبيعية تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة، والتخلص من الإستروجين الزائد، وتقليل الالتهابات"، مضيفة: "في الواقع، هي أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها في أي وقت من الشهر، لكنها قد تكون فعالة بشكل خاص في تخفيف أعراض الدورة الشهرية."

أهم الأطعمة المفيدة لفترة الحيض

الأطعمة الغنية بالحديد

يُعد الحديد عنصرًا حيويًا لتكوين خلايا الدم الحمراء، وتعويض الدم المفقود خلال الدورة الشهرية يساعد في الحفاظ على الصحة العامة والشعور بالنشاط، وأوضحت الدكتورة ماكلور أن "الأطعمة الغنية بالحديد تساعد على استعادة تعداد خلايا الدم".

أبرز مصادر الحديد

المنتجات الحيوانية: اللحم البقري (يفضل اللحوم الخالية من الدهون باعتدال)، الدجاج، المحار، البيض، الديك الرومي، والروبيان.

البروتينات النباتية: الفاصوليا (معلبة أو مطبوخة)، البازلاء، العدس، والتوفو.

الأطعمة المدعمة: الخبز والمعكرونة والحبوب المدعمة.

الفواكه والخضراوات: التين، الزبيب، البروكلي، والخضراوات الورقية الداكنة.

المكسرات والبذور: الفستق وبذور اليقطين.

2. مضادات الأكسدة

تُشكل مضادات الأكسدة جزءًا أساسيًا من أي نظام غذائي صحي، وتناول كميات كافية منها خلال الدورة الشهرية يمكن أن يساعد في تخفيف الالتهاب الذي يسبب التقلصات والانتفاخ، كما أظهرت بعض أنواع مضادات الأكسدة، مثل البوليفينول، قدرتها على تحسين الحالة المزاجية.

أبرز مصادر مضادات الأكسدة

التوت الداكن: التوت الأزرق، الفراولة، التوت الأحمر، والكرز.

الأطعمة البرتقالية: المشمش، الشمام، الجريب فروت، والبطاطا الحلوة.

الأطعمة الخضراء: الأفوكادو، البروكلي، براعم بروكسل، الخضراوات الورقية، والليمون الحامض.

الشوكولاتة الداكنة: تُعد مصدرًا جيدًا للفلافونويدات، وهي فئة من مضادات الأكسدة. وكلما كانت الشوكولاتة أغمق، زادت نسبة مواد الكاكاو الصلبة وفوائدها وقلت كمية السكر. ومع ذلك، يُنصح بتناولها باعتدال لإفساح المجال لأطعمة أخرى صحية.

3. الألياف

خلال الدورة الشهرية، يُنصح بتناول الأطعمة التي تساعد الجسم على التخلص من هرمون الإستروجين الزائد، وهنا تبرز أهمية الألياف، وشرحت الدكتورة ماكلور أن "بعض المنتجات الحيوانية والزيوت المضافة تحتوي على الإستروجين، مما قد يؤدي إلى زيادة سماكة بطانة الرحم بشكل غير طبيعي، وهذا بدوره قد يسبب مزيدًا من الألم والتقلصات." تساعد الألياف على منع ذلك من خلال تعزيز حركة الأمعاء، وبالتالي التخلص من الإستروجين الزائد مع الفضلات.

أطعمة غنية بالألياف

الحبوب الكاملة

البقوليات

المكسرات

الفواكه

الخضراوات (خاصة الصليبية مثل القرنبيط والسلق السويسري)

الجزر

التفاح

تنصح الدكتورة ماكلور بزيادة تناول الألياف تدريجيًا إذا لم يكن نظامك الغذائي معتادًا على كميات كبيرة منها، لتجنب الانتفاخ واضطرابات الجهاز الهضمي.

4. الماء

يُعد شرب الماء عادة صحية يوميًا، لكن الحفاظ على ترطيب الجسم خلال الدورة الشهرية يكتسب أهمية خاصة. إذا كنتِ تجدين الماء مملًا، أضيفي إليه شرائح الليمون، التوت، الأعشاب، أو الخيار لإضفاء نكهة منعشة.

بالإضافة إلى شرب الماء، يمكن زيادة الترطيب من خلال تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل:

الكرفس

الخس

الطماطم

البطيخ

أطعمة ينبغي تجنبها خلال الدورة الشهرية

على الرغم من الإغراء، يُنصح بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة مثل الآيس كريم، رقائق البطاطس، والبسكويت خلال فترة الطمث. إليكِ الأطعمة التي يجب تجنبها والأسباب:

الأطعمة السكرية: توضح الدكتورة ماكلور أن "الأطعمة السكرية والحلوة جدًا ترفع مستويات الأنسولين، وارتفاع مستويات الأنسولين يمكن أن يسبب اختلالات في الهرمونات الأنثوية."

الأطعمة المالحة: قد تسبب الوجبات الخفيفة المالحة احتباس الماء، مما يزيد من التقلصات والانتفاخ.

الكربوهيدرات البسيطة: الإفراط في تناول الكربوهيدرات المكررة يمكن أن يساهم في الانتفاخ والإمساك، كما قد يؤدي إلى تقلبات في مستويات السكر في الدم، مسببًا الشعور بالتعب والصداع.

الكافيين والكحول: يمكن أن يساهم كل من الكافيين والكحول في الجفاف، مما قد يفاقم أعراض الدورة الشهرية ويزيد من الانزعاج.

متى تستشيرين الطبيب؟

من المهم ملاحظة أن النظام الغذائي وحده قد لا يكون كافيًا للتحكم في جميع المشاكل المرتبطة بالدورة الشهرية. إذا كانت آلام الدورة الشهرية، أو الإرهاق الشديد، أو التقلبات المزاجية تؤثر بشكل كبير على حياتكِ، فمن الضروري استشارة أخصائي رعاية صحية، مثل طبيبة النساء والتوليد أو مقدم الرعاية الصحية الأولية.

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