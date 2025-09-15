أعراض تأخر الدورة الشهرية ونصائح لتنظيم موعدها

أعراض تأخر الدورة الشهرية، تأخر الدورة الشهرية من الأمور شائعة الحدوث التى تعانى منها العديد من الفتيات والنساء، بشكل شهرى.

وأعراض تأخر الدورة الشهرية عديدة، ولكن تخشاها دائما بعض النساء لأنهن يعتقدن أن تأخرها يعنى حدوث حمل.

وتقول الدكتورة نادية محمد خبيرة التجميل: إن تأخّر الدورة الشهرية من المشكلات الشائعة التي قد تواجهها النساء في مراحل مختلفة من حياتهن، وهو لا يقتصر فقط على المتزوجات، بل يمكن أن يحدث عند الفتيات والنساء في جميع الأعمار بعد البلوغ.

أولًا: ماذا يعني تأخر الدورة الشهرية؟

وأضافت نادية، يقصد بتأخر الدورة الشهرية تجاوز موعد نزول الحيض المعتاد بأيام أو أسابيع، مع العلم أن طول الدورة الطبيعية يتراوح بين 21 و35 يوما، وإذا استمر التأخّر لأكثر من 3 أشهر لدى النساء ذوات الدورة المنتظمة، ينصح بمراجعة الطبيب لمعرفة السبب.

أعراض تأخر الدورة الشهرية

وتابعت، قد تختلف الأعراض بحسب السبب، ومن أبرزها:

أعراض الحمل، غثيان صباحي، وتورم الثديين، وزيادة التبوّل، وإرهاق عام.

آلام وتقلصات بسيطة أسفل البطن تشبه آلام الدورة ولكن دون نزول دم.

تغيرات في المزاج مثل العصبية أو القلق أو الاكتئاب الخفيف.

صداع أو آلام في الظهر نتيجة تغيّر الهرمونات.

زيادة إفرازات بيضاء من المهبل عند بعض النساء.

ظهور حبوب دهنية بالبشرة إذا كان السبب اضطراب هرموني مثل تكيس المبايض.

زيادة أو نقصان ملحوظ في الوزن في حال كان السبب تغيّر نمط الحياة أو مشاكل بالغدة الدرقية.

أحيانا لا تظهر أي أعراض، خاصة إذا كان السبب بسيط كالتوتر أو تغير نظام النوم.

أسباب تأخر الدورة الشهرية

وأوضحت الدكتورة نادية عبد القادر استشارى أمراض النساء والولادة، أن من أسباب تأخر الدورة الشهرية:

الحمل، وهو السبب الأكثر شيوعا عند المتزوجات.

التوتر والضغط النفسي، يؤثر على هرمونات الغدة النخامية المسؤولة عن تنظيم الإباضة.

زيادة أو نقص الوزن بشكل مفاجئ.

ممارسة تمارين رياضية شديدة أو فقدان الشهية العصبي.

مشاكل هرمونية مثل تكيس المبايض أو اضطرابات الغدة الدرقية.

الاقتراب من سن اليأس أو فترة ما قبل انقطاع الطمث.

تناول بعض الأدوية مثل أدوية الاكتئاب أو أدوية الهرمونات.

الرضاعة الطبيعية قد تؤخّر الدورة بسبب ارتفاع هرمون البرولاكتين.

أعراض تأخر الدورة الشهرية، فيتو

نصائح فعالة لتنظيم موعد نزول الدورة

وأضافت الدكتورة نادية، أن هناك بعض النصائح التى تساعد على تنظيم موعد نزول الدورة الشهرية منها:

المحافظة على وزن صحي، السمنة أو النحافة المفرطة تؤثر على توازن الهرمونات.

اتباع نظام غذائي متوازن، أكثري من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، وقلّلي من السكريات والدهون المشبعة.

ممارسة نشاط بدني معتدل، مثل المشي أو اليوجا، مع تجنب التمارين المجهدة جدا.

الحد من التوتر، حيث جربي تمارين التنفّس العميق، أو خصصي وقتًا للهوايات والنوم الكافي.

تجنب التدخين والكافيين الزائد، فهما يؤثران في توازن الهرمونات.

تسجيل مواعيد الدورة باستخدام تطبيقات أو دفتر، لمتابعة انتظامها واكتشاف أي تغيّر مبكرا.

الفحوصات الدورية، إذا تكرر التأخر دون سبب واضح، استشيري طبيب أمراض النساء لإجراء تحليل هرمونات أو سونار للمبايض.

استخدام المكملات بعد استشارة الطبيب، أحيانا ينصح بأقراص فيتامين “د” أو حديد إذا وجد نقص.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

وتابع، أن هناك بعض الأعراض إذا ظهرت يجب استشارة طبيب مختص، منها:-

إذا تأخرت الدورة لأكثر من 3 أشهر متتالية دون حمل.

وجود ألم شديد بالبطن أو نزيف غير طبيعي بين الدورات.

ظهور شعر زائد أو حب شباب شديد مع عدم انتظام الدورة قد يشير لتكيس المبايض.

فقدان أو زيادة وزن غير مبرر.

إفرازات غير طبيعية أو رائحة كريهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.