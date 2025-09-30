الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط نصاب العملات المزورة عبر الإنترنت بالبساتين

سقوط نصاب العملات
سقوط نصاب العملات المزورة عبر الإنترنت بالبساتين

تمكنت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تفاصيل الواقعة

أكدت المعلومات والتحريات أن المتهم، مقيم بمنطقة البساتين بالقاهرة، وأنشأ وأدار عدة حسابات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوهم ضحاياه بامتلاكه كميات من العملات المزورة ورغبته في ترويجها.

وكان يشترط على راغبي الشراء تحويل مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية، مقابل تحديد موعد للتسليم، ثم يغلق هاتفه ويتخلص من الشرائح لقطع الاتصال.

الضبط والاعتراف

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يستخدمه في نشاطه الإجرامي.

بفحص الهاتف تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ممارساته غير المشروعة، وبمواجهته اعترف بتفاصيل نشاطه الإجرامي كما ورد بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

