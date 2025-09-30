القبض على قائدي سيارتين للسماح للأطفال بالجلوس على النوافذ بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدي سيارتين بالسماح لمجموعة من الأطفال بالجلوس على الأجزاء الخارجية للسيارة حال سيرها بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية.. وضبط مرتكبي الواقعة.

تابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدي سيارتين بالسماح لمجموعة من الأطفال بالجلوس على الأجزاء الخارجية للسيارة حال سيرها بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارتين وقائديها سائقين- مقيمان بالشرقية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حال سيرهما بموكب زفاف أحد أصدقائهما، وتم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

