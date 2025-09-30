الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على قائدي سيارتين للسماح للأطفال بالجلوس على النوافذ بالشرقية

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدي سيارتين بالسماح لمجموعة من الأطفال بالجلوس على الأجزاء الخارجية للسيارة حال سيرها بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية.. وضبط مرتكبي الواقعة.

تابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدي سيارتين بالسماح لمجموعة من الأطفال بالجلوس على الأجزاء الخارجية للسيارة حال سيرها بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
 

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارتين وقائديها سائقين- مقيمان بالشرقية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حال سيرهما بموكب زفاف أحد أصدقائهما، وتم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة ثان الزقازيق قسم شرطة أجهزة وزارة الداخلية جهزة وزارة الداخلية قسم شرطة ثان رجال الشرطه

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات واقعة فتاة تقود عكس الاتجاه وتعتدي على سائق بالمهندسين

6 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بمصر الجديدة

الداخلية تواصل حملاتها على الأسواق وتضبط 24 طن دقيق مدعم

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 97 ألف مخالفة مرورية وحالة 128 تعاطي مخدرات بين السائقين

مصرع زعيمها و6 آخرين، تفاصيل سقوط أكبر عصابة مخدرات بالبحيرة

القبض على شخصين بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات الفضائية

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية حاسمة مرتقبة، اعرف التفاصيل

رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: وقفية ساويرس تخدم الطلاب غير القادرين للأبد

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

أبرزها الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

دلالة على أمراض خطيرة، جمال شعبان يكشف سر التعب والإرهاق من أقل مجهود

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

خدمات

المزيد

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لحماية وعي الشباب، الجامع الأزهر يحذر من الآثار السلبية لمواقع التواصل

أبرزها حكم وجوبها عن الراتب الشهري، 4 مسائل هامة لا تفوتك عن زكاة المال (فيديو)

عباس شومان: الإسلام سبق المواثيق الدوليَّة في رعاية حقوق ذوي الإعاقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads