الأمن يكشف ملابسات واقعة فتاة تقود عكس الاتجاه وتعتدي على سائق بالمهندسين

فتاة تقود عكس الاتجاه
فتاة تقود عكس الاتجاه وتعتدي على سائق، فيتو

 تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط فتاة ظهرت بمقطع فيديو متداول وهي تسير بسيارتها عكس الاتجاه، وتعتدي على أحد السائقين بالسب أثناء محاولته منعها من استكمال السير الخاطئ بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تم تحديد السيارة "سارية التراخيص" وقائدتها، وتبين أنها مقيمة بالجيزة، لا تحمل رخصة قيادة، ولها معلومات جنائية مسجلة.
 

6 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بمصر الجديدة

 وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة كما ورد بمقطع الفيديو، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

 

 وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التعامل الفوري مع أي مخالفات أو سلوكيات تعرض حياة المواطنين للخطر أو تخالف القانون.

