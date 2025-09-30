الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الداخلية تواصل حملاتها على الأسواق وتضبط 24 طن دقيق مدعم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على الأسواق لضبط المخابز السياحية والبلدية المدعمة، التي تحاول التلاعب بأسعار الخبز أو البيع بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الداخلية تضبط 97 ألف مخالفة مرورية وحالة 128 تعاطي مخدرات بين السائقين

مصرع زعيمها و6 آخرين، تفاصيل سقوط أكبر عصابة مخدرات بالبحيرة

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط نحو 24 طن من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، خلال سلسلة من الحملات التموينية المكبرة، استهدفت الأنشطة غير المشروعة لبعض المخابز.

استمرار المواجهة لحماية المستهلك

أكدت وزارة الداخلية أن الحملات ستستمر على مدار الساعة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان التزام التجار وأصحاب المخابز بالأسعار المقررة، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي محاولات لاحتكار أو استغلال السلع الأساسية.

