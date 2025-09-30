الداخلية تواصل حملاتها على الأسواق وتضبط 24 طن دقيق مدعم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على الأسواق لضبط المخابز السياحية والبلدية المدعمة، التي تحاول التلاعب بأسعار الخبز أو البيع بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط نحو 24 طن من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، خلال سلسلة من الحملات التموينية المكبرة، استهدفت الأنشطة غير المشروعة لبعض المخابز.

استمرار المواجهة لحماية المستهلك

أكدت وزارة الداخلية أن الحملات ستستمر على مدار الساعة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان التزام التجار وأصحاب المخابز بالأسعار المقررة، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي محاولات لاحتكار أو استغلال السلع الأساسية.

