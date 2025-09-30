الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بمصر الجديدة

 تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، بغرض الاستيلاء على أموال المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يوهم راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية بأنها معتمدة وتؤهلهم للعمل في شركات ومؤسسات كبرى، على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة مقر الكيان الوهمي وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على مجموعة شهادات دراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، ومطبوعات دعائية خاصة به، وطلبات التحاق متعددة وأكلاشيهات تستخدم في الترويج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.

