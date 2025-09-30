ضبط متهم بالتعدي على زوجته بالشرقية بعد تداول صور عبر مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص تعدى بالضرب على زوجته محدثًا إصابتها بمحافظة الشرقية.

تفاصيل البلاغ

بالفحص، تبين أن مركز شرطة الزقازيق تلقى بلاغا، في 27 سبتمبر، من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، مصابة بكدمات متفرقة، تتضرر فيه من زوجها لقيامه بالتعدي عليها بالضرب بسبب خلافات زوجية بينهما.

ضبط المتهم

على الفور، تم ضبط الزوج، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نتيجة خلافات أسرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

