6 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

شهد طريق الإسكندرية الصحراوي حادثًا مروريًا بعد انقلاب ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور دفعت الأجهزة المعنية بسيارات الإسعاف ووحدات المرور إلى موقع البلاغ، وتم رفع آثار الحادث بواسطة ونش مروري لتسيير الحركة على الطريق وإعادتها لوضعها الطبيعي.

وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

