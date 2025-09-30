الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

6 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

شهد طريق الإسكندرية الصحراوي حادثًا مروريًا بعد انقلاب ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

 

ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بمصر الجديدة

الداخلية تواصل حملاتها على الأسواق وتضبط 24 طن دقيق مدعم

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور دفعت الأجهزة المعنية بسيارات الإسعاف ووحدات المرور إلى موقع البلاغ، وتم رفع آثار الحادث بواسطة ونش مروري لتسيير الحركة على الطريق وإعادتها لوضعها الطبيعي.

وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث ميكروباص الإسكندرية الصحراوي حادث طريق سريع المرور مصر اليوم انقلاب ميكروباص القاهرة الإسكندرية أخبار حوادث الطرق مصر

مواد متعلقة

ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بمصر الجديدة

الداخلية تواصل حملاتها على الأسواق وتضبط 24 طن دقيق مدعم

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 97 ألف مخالفة مرورية وحالة 128 تعاطي مخدرات بين السائقين

مصرع زعيمها و6 آخرين، تفاصيل سقوط أكبر عصابة مخدرات بالبحيرة

القبض على شخصين بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات الفضائية

حالة المرور في القاهرة والجيزة اليوم، كثافات متوسطة في هذه المناطق

حملات مكثفة بالمحافظات تضبط تشكيلات عصابية و35 بلطجيا وهاربا من المراقبة

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية حاسمة مرتقبة، اعرف التفاصيل

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

أبرزها الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

تصفية أخطر عصابة أثارت الرعب في البحيرة، والأهالي: انتهت أسطورة شريف البحيري للأبد (فيديو)

السيسي يتسلم رسالة من رئيس كوريا الجنوبية

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 بالمحال التجارية

ردا على خطة ترامب، حماس تتمسك بالمقاومة ورئيس خان يونس يقترح تسليم غزة لمصر والسعودية

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها حكم وجوبها عن الراتب الشهري، 4 مسائل هامة لا تفوتك عن زكاة المال (فيديو)

عباس شومان: الإسلام سبق المواثيق الدوليَّة في رعاية حقوق ذوي الإعاقة

11 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة البركة والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads