محافظ الشرقية يتابع جهود وحدات تكافؤ الفرص

أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بمحافظة الشرقية، أن وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة كثفت نشاطها لتفعيل مبادرة "معًا بالوعى هنحميها"، حيث قامت بتنفيذ 6 ندوات توعوية وثقافية خلال الأسبوع الماضي، استهدفت السيدات حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين.

وتم تنظيم ندوة منهم بعنوان “أهمية التعاون بين أفراد الأسرة” والثانية عن التفكك الأسرى، ثم ورشة عمل عن أساسيات التطريز، وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بحى ثانى الزقازيق بتنظيم ندوتين بعنوان “صحتك فى كوب لبن نظيف” والثانية عن مرض البروسيلا، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالشرقية، كذلك قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوتين بعنوان “الحد من استهلاك البلاستيك”، وذلك بالتنسيق مع جمعية الفرسان بمركز منيا القمح والثانية عن البيئة وتغيرات المناخ، وذلك بالمكتبة الثقافية بالصنافين وجهاز شئون البيئة بالشرقية.

وبدوره تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جهود وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة لتفعيل مبادرة"معًا.. بالوعي نحميها"، موضحًا أن للمرأة دورا كبيرا في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له والدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.

