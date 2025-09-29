فوائد الحبهان، يخفف آلام المعدة ويخفض الكوليسترول الضار بالدم

فوائد الحبهان، الحبهان من الأعشاب العطرية الشهيرة التي تستخدم كتوابل فى الطهى وتستخدم فى صناعة القهوة أيضا، وعرف منذ القدم حيث كان يستخدم فى الطب القديم.

وفوائد الحبهان، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله ولكن دون إفراط.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية: إن الحبّهان أو الهيل كما يعرف في بعض البلدان، واحد من أقدم وأشهر التوابل العطرية التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطهي والطب التقليدي، وهو ينتمي إلى عائلة الزنجبيل، ويتميز برائحته النفاذة وطعمه المميز الذي يضيف نكهة خاصة للأطعمة والمشروبات، كما يستخدم بكثرة في القهوة العربية والشاي الهندي، إضافة إلى الحلويات والأطعمة الشرقية، ولا يقتصر دوره على الطهي فقط، بل يمتلك فوائد صحية عديدة جعلته يعرف بلقب "ملك التوابل".

فوائد الحبهان للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الحبهان للصحة:

يساعد الحبهان على تحفيز إفراز العصارات الهاضمة، مما يحسن عملية الهضم ويمنع الانتفاخ.

يستخدم تقليديا لعلاج عسر الهضم والإمساك، كما يخفف من الغازات المعوية.

يحتوي على خصائص مضادة للتقلصات، مما يخفف آلام المعدة والتشنجات.

غني بمركبات نباتية مثل الفلافونويدات والتربينويدات، التي تحارب الجذور الحرة المسببة للأمراض.

هذه الخصائص تقلل من خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

يحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان في التحكم بضغط الدم.

أظهرت بعض الدراسات أن تناول الحبهان بانتظام قد يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

يعد الحبهان معطر طبيعي للفم، إذ يستخدم لمكافحة رائحة الفم الكريهة.

يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا تساعد على الحد من نمو الجراثيم المسببة للتسوس والتهابات اللثة.

استخدم منذ القدم لعلاج مشكلات الصدر مثل السعال والربو ونزلات البرد، حيث يعمل كموسع للشعب الهوائية ويساعد على تحسين تدفق الهواء إلى الرئتين.

نظرا لاحتوائه على مضادات أكسدة ومواد مضادة للبكتيريا والفطريات، يساهم الحبهان في تعزيز قوة الجهاز المناعي وحماية الجسم من العدوى.

يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول النافع، ويحمي الأوعية الدموية ويقلل من مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين.

يعزز تدفق الدم بفضل خصائصه المنشطة، مما يحسن من صحة الأعضاء الحيوية ويزيد من النشاط العام.

يحتوي على مركبات فعالة تقلل من الالتهابات المزمنة التي ترتبط بأمراض مثل التهاب المفاصل.

يعتقد أن رائحة الحبهان العطرية تساعد في تهدئة الأعصاب والتخفيف من التوتر والقلق، وبعض الدراسات أشارت إلى أنه قد يكون له دور في تحسين المزاج والذاكرة.

نصائح يجب اتباعها عند تناول الحبهان

وتابع، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند تناول الحبهان، منها:

يفضل استخدام الحبهان الطازج المحفوظ في علب محكمة الغلق للحفاظ على زيوته العطرية.

يمكن إضافته للمشروبات والأطعمة بكميات معتدلة، حيث إن الإفراط قد يؤدي إلى بعض الاضطرابات الهضمية.

ينصح مرضى الحصوات المرارية أو من يعانون من مشكلات صحية مزمنة باستشارة الطبيب قبل تناوله بكثرة.

