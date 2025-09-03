فوائد الحبهان، يقاوم السرطان ونزلات البرد ويهدئ الأعصاب

فوائد الحبهان، الحبهان من التوابل الشهيرة التي لها نكهة مميزة ونفاذة ويستخدم في عمل القهوة والشاي والطهي والمربى والحلوى، وله عشاق كثيرون.

وفوائد الحبهان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم في الطب القديم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الحبهان، أو كما يعرف في بعض البلدان باسم الهيل، واحد من أقدم وأشهر التوابل التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطهي والطب التقليدي، ويتميز بنكهته العطرية القوية ورائحته المميزة، ويستخدم في إعداد الأطعمة والمشروبات والحلويات، بالإضافة إلى كونه مكون أساسي في الطب الشعبي لعلاج العديد من المشكلات الصحية.

فوائد الحبهان

فوائد الحبهان للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الحبهان للصحة:-

يعمل الحبهان على تحفيز إفراز العصارات الهضمية مما يساعد على تحسين عملية الهضم، ويخفف من انتفاخ البطن والغازات.

يستخدم في تهدئة أعراض القولون العصبي مثل التقلصات وآلام البطن، ويساعد على تقليل الحموضة ويعمل كعلاج طبيعي لسوء الهضم.

يعرف الحبهان بقدرته على مكافحة رائحة الفم الكريهة بفضل زيوته العطرية، حيث يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا تساعد على تقليل نمو الجراثيم في الفم، ويستخدم في بعض منتجات معجون الأسنان وغسول الفم لخصائصه المطهرة.

يحتوي على مركبات تساعد في خفض ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع الضغط، ويساهم في تحسين دورة الدم وتقليل خطر الجلطات.

بعض الدراسات تشير إلى أنه يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتعزيز الكوليسترول النافع.

غني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينولات التي تحارب الجذور الحرة، ويخفف من الالتهابات المزمنة التي قد تكون سبب في الإصابة بأمراض القلب أو السكري أو السرطان.

يساعد في حماية خلايا الجسم من التلف المبكر والشيخوخة.

استخدم قديما كعلاج شعبي لمشاكل الربو والسعال والتهابات الشعب الهوائية، حيث يعمل على توسيع الشعب الهوائية وتحسين تدفق الهواء، ويساعد على إذابة البلغم وتهدئة الكحة.

يعتبر الحبهان من التوابل المنشطة التي تعطي إحساس بالانتعاش، ويساعد على تقليل التوتر والقلق بفضل رائحته العطرية المهدئة، ويمكن أن يحسن من التركيز والانتباه ويقلل من الشعور بالتعب.

يعمل على تنقية الجسم من السموم وتحفيز وظائف الكبد، ويساعد على تقليل خطر تكون حصوات الكلى، ويستخدم كمدر طبيعي للبول مما يساهم في التخلص من الأملاح الزائدة والسموم.

بفضل غناه بالزيوت العطرية والمركبات المضادة للبكتيريا والفيروسات، فإن الحبهان يعزز من قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض، ويساهم في الوقاية من نزلات البرد والعدوى الموسمية.

مضادات الأكسدة في الحبهان تساعد على تجديد خلايا البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة، ويخفف من حب الشباب والالتهابات الجلدية.

بالنسبة للشعر، فإن استخدام زيت الحبهان أو شطف الشعر بمنقوعه يساعد على تنشيط فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.

الحبهان يحفز عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على حرق الدهون بشكل أسرع، ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يجعله مساعد في برامج التخسيس.

محاذير تناول الحبهان

وتابع، أنه على الرغم من فوائد الحبهان الكثيرة، إلا أنه يجب تناوله باعتدال، خاصة لبعض الفئات، منهم:-

الأشخاص المصابين بانخفاض ضغط الدم.

الحوامل والمرضعات بعد استشارة الطبيب.

من لديهم حساسية تجاه بعض التوابل.

