فوائد الحبهان، يعالج احتقان الأنف والحلق ونزلات البرد

فوائد الحبهان، الحبهان من الأعشاب العطرية الشهيرة التى تستخدم كتوابل حيث تضفي نكهة مميزة للكثير من الأكلات خاصة اللحوم.

وفوائد الحبهان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث كان يستخدم في الطب القديم وينصح به الخبراء فى وقتنا الحالى ولكن دون إفراط.

أهمية تناول الحبهان

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الحبهان، المعروف أيضًا بالهيل، هو من التوابل التي تستخدم في العديد من الأطعمة والمشروبات في مختلف أنحاء العالم، ويتميز الحبهان بنكهته العطرية الفريدة التي تضيف مذاق مميز للطعام، كما أنه يمتلك العديد من الفوائد الصحية التي جعلت منه جزء أساسي في الطب التقليدي لعدة قرون.

فوائد الحبهان

فوائد الحبهان للصحة

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن من فوائد الحبهان التى تدفع لاستخدامه الآتي:-

يعتبر الحبهان من أبرز التوابل التي تساعد في تحسين عملية الهضم، حيث يحتوي على مركبات تساعد في تحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يسهم في تسريع هضم الطعام وتقليل المشاكل المعوية مثل الغازات والانتفاخ، كما أن الحبهان يستخدم تقليدي كعلاج طبيعي لمشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والإمساك.

يعتبر الحبهان مفيد أيضا لصحة الجهاز التنفسي، حيث يعمل كموسع طبيعي للشعب الهوائية، مما يساعد على تسهيل التنفس وتهدئة السعال.

يتم استخدامه بشكل شائع في علاج نزلات البرد والإنفلونزا، حيث يساعد في تقليل احتقان الأنف وتهدئة الحلق.

تشير بعض الدراسات إلى أن الحبهان قد يساهم في تحسين صحة القلب، حيث يُعتقد أن بعض مركبات الحبهان تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم وتحسين تدفق الدم.

إضافةً إلى ذلك، قد يساعد الحبهان في خفض ضغط الدم، مما يعزز صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

يتمتع الحبهان بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله فعال في مكافحة العديد من الأمراض التي تسببها البكتيريا والفطريات، ويمكن استخدامه في العلاجات الطبيعية لمشاكل مثل التسمم الغذائي أو التهابات الجهاز التنفسي.

استنشاق زيت الحبهان أو شربه يساعد في تقليل مستويات التوتر والقلق، مما يساهم في تحسين المزاج وراحة العقل، كما أن الحبهان يحتوي على مضادات الأكسدة التي تدعم صحة الدماغ وتحسن التركيز.

يساعد الحبهان في تعزيز جهاز المناعة بفضل محتواه الغني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C والمغنيسيوم. هذه العناصر الغذائية تلعب دور في تقوية الدفاعات الطبيعية للجسم ضد الأمراض المعدية.

الحبهان يستخدم أيضا كعلاج فعال للتخلص من رائحة الفم الكريهة، ويُعتبر منشط طبيعي للجسم يساعد في زيادة الطاقة والقدرة على التحمل.

له دور في تحسين صحة البشرة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.