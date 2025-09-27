فوائد وأضرار الحلاوة الطحينية، مهمة للصحة لكن يجب تناولها بحذر

الحلاوة الطحينية من الأكلات الشعبية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم على وجبة الإفطار وهي تمد الجسم بالطاقة اللازمة.

والحلاوة الطحينية لها قيمة غذائية عالية لأنها مصنوعة من السمسم ورغم ذلك فإنه أضرارها عديدة لاحتوائها على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الحلاوة الطحينية من الأطعمة الشعبية التي تحظى بمكانة خاصة في بيوت كثيرة حول العالم العربي، فهي غنية بالطاقة وسهلة الحفظ، وتعتبر وجبة خفيفة أو مكمل غذائي في بعض الأحيان.

وأضافت مرام، يتم تحضير الحلاوة الطحينية بشكل أساسي من الطحينة المصنوعة من السمسم المطحون، والسكر أو العسل، مع بعض الإضافات مثل المكسرات أو الفانيليا، وعلى الرغم من فوائدها المتعددة، فإن لها بعض الأضرار إذا أُفرط في تناولها.

فوائد الحلاوة الطحينية

وتابعت، أن من فوائد الحلاوة الطحينية:

مصدر غني بالطاقة، حيث تحتوي الحلاوة على نسبة عالية من السكريات والدهون الصحية المستخلصة من السمسم، مما يجعلها غذاء سريع الإمداد بالطاقة، وخصوصا للطلاب أو الرياضيين أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى نشاط بدني أو ذهني.

غنية بالفيتامينات والمعادن، حيث تحتوي على الكالسيوم والفوسفور المهمين لصحة العظام والأسنان، وغنية بالمغنيسيوم والحديد، مما يساعد على الوقاية من فقر الدم.

تحتوي على فيتامينات مثل فيتامين B بأنواعه، التي تدعم الجهاز العصبي وتعزز التركيز.

تعزيز صحة القلب، وبذور السمسم غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول النافع، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

مفيدة للجهاز الهضمي، والألياف الموجودة في السمسم تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

دعم المناعة، وبفضل مضادات الأكسدة مثل السمسمولين والسمسمول الموجودة في السمسم، تساعد الحلاوة على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الجذور الحرة التي تسبب الأمراض المزمنة والشيخوخة المبكرة.

مفيدة للبشرة والشعر، واحتواؤها على الزيوت الطبيعية وفيتامين E يساعد في ترطيب البشرة، وتأخير ظهور التجاعيد، وتعزيز صحة الشعر ولمعانه.

زيادة الوزن للأشخاص النحيفين.

نظرا لارتفاع سعراتها الحرارية، فهي خيار جيد للأشخاص الذين يرغبون في اكتساب وزن صحي.

فوائد وأضرار الحلاوة الطحينية

أضرار الحلاوة الطحينية

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد الحلاوة الطحينية الكثيرة، إلا أن تناول الحلاوة بإفراط قد يسبب بعض الأضرار، ومنها:

ارتفاع السعرات الحرارية، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من السكر والدهون، لذا الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير صحي والسمنة

خطر الإصابة بمرض السكري، بسبب غناها بالسكريات البسيطة، فإن الإفراط في تناولها قد يرفع مستوى السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري أو يضر مرضى السكري بالفعل.

ارتفاع نسبة الدهون، رغم أن معظم دهونها صحية، إلا أن الإفراط قد يؤدي إلى زيادة نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول في الجسم.

مشكلات في الهضم، وتناول كميات كبيرة قد يسبب عسر هضم أو انتفاخات عند بعض الأشخاص نظرا لغناها بالدهون والألياف.

غير مناسبة لبعض الفئات، منهم مرضى السكري حيث يجب أن يتناولوها بحذر شديد أو تجنبها إلا بإذن الطبيب، ومن يعانون من السمنة أو يتبعون حمية لإنقاص الوزن عليهم الحد من استهلاكها.

نصائح لتناول الحلاوة الطحينية بشكل صحي

وأضافت أخصائية التغذية، أن هناك بعض النصائح لتناول الحلاوة الطحينية بشكل صحى، منها:

الاعتدال هو المفتاح، حيث تناول كمية صغيرة (ملعقتان كبيرتان) كافية للاستفادة من فوائدها دون أضرار.

يفضل تناولها على الإفطار مع الخبز الأسمر أو مع القليل من المكسرات لتعزيز قيمتها الغذائية.

يمكن استبدال الأنواع التجارية الغنية بالمواد الحافظة بأنواع منزلية أو طبيعية قليلة السكر.

تجنب تناولها مساء قبل النوم لأنها غنية بالطاقة وقد تسبب زيادة الوزن.

