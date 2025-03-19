فوائد الحبهان، يهديء الأعصاب ويعزز صحة القلب

فوائد الحبهان، الحبهان من التوابل الشهيرة التى لها نكهة مميزة وهى تستخدم فى تتبيلات اللحوم المختلفة وأيضا فى عمل القهوة التركى المحوجة.

وفوائد الحبهان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بإضافته إلى الأطعمة المختلفة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الحبهان، هو أحد أشهر التوابل في العالم، ويتميز برائحته العطرية القوية ونكهته الفريدة، ويُستخدم على نطاق واسع في الطهي، خاصة في المطبخين العربي والهندي، كما يدخل في صناعة المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي، بالإضافة إلى نكهته المميزة، ويتمتع الحبهان بفوائد صحية عديدة تجعله من أهم التوابل التي يجب تضمينها في النظام الغذائي.

فوائد الحبهان للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الحبهان التى تدفعنا لتناوله:-

تحسين صحة الجهاز الهضمي، ويُعد الحبهان من العلاجات الطبيعية لمشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والانتفاخ، ويحتوي على مركبات تساعد على تحفيز إنتاج العصارات الهاضمة، مما يسهل هضم الطعام ويمنع التقلصات المعوية. كما يُعرف بقدرته على تهدئة المعدة والتخفيف من الحموضة.

يُساهم الحبهان في تقليل ضغط الدم، حيث يحتوي على مضادات أكسدة تعمل على تحسين تدفق الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من احتمالية انسداد الشرايين.

فوائد الحبهان

يحتوي الحبهان على مركبات مضادة للبكتيريا تجعله فعالًا في محاربة الالتهابات البكتيرية، خاصة في الفم، لهذا السبب، يُستخدم في صناعة معاجين الأسنان والعلكة للمساعدة في التخلص من رائحة الفم الكريهة وقتل البكتيريا الضارة.

يساعد استنشاق بخار الحبهان أو تناوله في توسيع الشعب الهوائية، مما يجعله مفيدًا لمن يعانون من الربو أو التهاب الشعب الهوائية، كما أنه يساعد في التخلص من البلغم، مما يسهل عملية التنفس.

تنظيم مستويات السكر في الدم، وأظهرت بعض الدراسات أن الحبهان يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.

تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر

يحتوي الحبهان على مركبات تساعد في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية، كما يُستخدم في العلاج بالروائح العطرية لتهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.