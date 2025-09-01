الذهب الأخضر، الحبهان يحمي القلب من السكتات ويجدد شباب البشرة

فوائد الحبهان، يُعرف الحبهان أو الهيل بأنه واحد من أقدم وأغلى التوابل في العالم، وغالبًا ما يُطلق عليه لقب "ملك التوابل"، ويتميز برائحته النفاذة ونكهته المميزة التي تجمع بين الحلاوة والحرارة الخفيفة.





يُستخدم الحبهان بكثرة في المطبخ الشرقي والعالمي، سواء في إعداد المشروبات كالقهوة والشاي أو في الأطباق الحلوة والمالحة.



لكن ما يميز الحبهان حقًا ليس فقط طعمه الفريد، بل أيضًا ما يحمله من فوائد صحية وجمالية جعلته جزءًا أساسيًا من الطب الشعبي في الهند والشرق الأوسط منذ قرون طويلة.





أهم فوائد الحبهان لصحة الجسم



أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الحبهان ليس مجرد بهار يُضاف للطعام لإضفاء نكهة مميزة، بل هو صيدلية طبيعية متكاملة، فهو يستحق وبجدارة لقب "الذهب الأخضر".

فوائد الحبهان





1. دعم صحة الجهاز الهضمي

من أبرز فوائد الحبهان أنه يُعتبر صديقًا للجهاز الهضمي. فقد اعتاد الناس قديمًا على مضغ بذوره بعد تناول الطعام لتحسين الهضم والتخلص من الانتفاخ. يعمل الحبهان على:

تحفيز إفراز العصارات الهضمية.

تهدئة تقلصات المعدة والأمعاء.

علاج عسر الهضم والغازات.

المساهمة في الوقاية من الإمساك بفضل احتوائه على ألياف غذائية طبيعية.

2. تعزيز صحة القلب

الحبهان غني بمضادات الأكسدة والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان للحفاظ على ضغط دم صحي. كما تشير بعض الدراسات إلى أن تناوله بانتظام قد يساعد في:

خفض ضغط الدم المرتفع.

تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

تعزيز الدورة الدموية.

وبذلك يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

3. مقاومة الالتهابات

يحتوي الحبهان على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات مثل "السينيول" و"التربينات"، وهذه المواد تساهم في:

تهدئة الالتهابات الداخلية والخارجية.

تقليل أعراض التهابات المفاصل.

تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض المزمنة الناتجة عن الالتهابات المستمرة.

4. تحسين صحة الجهاز التنفسي

لطالما استُخدم الحبهان في الطب التقليدي لعلاج مشكلات الصدر والجهاز التنفسي. فاستنشاق زيته العطري أو تناوله يساعد في:

توسيع الشعب الهوائية.

تسهيل التنفس عند الإصابة بالربو أو الحساسية.

تخفيف أعراض السعال والبرد.

إذابة البلغم وتهدئة التهابات الحلق.

5. تنظيم مستوى السكر في الدم

تشير أبحاث حديثة إلى أن الحبهان قد يلعب دورًا في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني أو المعرضين للإصابة به. كما أن إدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي قد يساعد في السيطرة على مستويات الجلوكوز.

6. تعزيز صحة الفم والأسنان

مضغ بذور الحبهان عادة شائعة في العديد من الثقافات للحفاظ على رائحة فم منعشة. إلى جانب ذلك، فهو يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على:

محاربة الجراثيم المسببة لرائحة الفم الكريهة.

حماية اللثة من الالتهابات.

تقليل احتمالية تكوّن التسوس.

7. دعم صحة الكلى والمسالك البولية

الحبهان يعمل كمدر طبيعي للبول، ما يجعله مفيدًا في:

التخلص من احتباس السوائل في الجسم.

تنظيف الكلى وطرد السموم.

الوقاية من التهابات المسالك البولية.

تقليل احتمالية تكوّن الحصوات.

8. المساهمة في فقدان الوزن

يحتوي الحبهان على مركبات تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة حرق الدهون. كما أن رائحته الزكية تُسهم في تقليل الرغبة في تناول الحلويات أو الأطعمة الدسمة، مما يجعله خيارًا طبيعيًا لدعم خطط إنقاص الوزن.

9. تحسين الحالة المزاجية

زيت الحبهان العطري يستخدم في العلاج بالروائح، حيث يُعرف بقدرته على:

تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر.

محاربة الأرق وتحسين جودة النوم.

تعزيز الشعور بالطاقة والحيوية.

وهذا ما يجعله عنصرًا أساسيًا في بعض الزيوت المستخدمة في التدليك أو البخور.

10. فوائد للبشرة والشعر

لم تتوقف فوائد الحبهان عند الصحة الجسدية فقط، بل امتدت إلى عالم الجمال:

للبشرة: يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في مكافحة علامات الشيخوخة المبكرة، كما يعمل على تنقية البشرة من الشوائب وتقليل حب الشباب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

للشعر: يساعد زيت الحبهان على تقوية جذور الشعر، تحفيز نموه، والتقليل من القشرة والحكة في فروة الرأس.

11. تعزيز المناعة

بفضل غناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة القوية، يعمل الحبهان على:

تقوية جهاز المناعة.

حماية الجسم من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد المتكررة.

الحبهان لصحتك

طرق استخدام الحبهان

يمكن الاستفادة من الحبهان بطرق متعددة، منها:

إضافته إلى الشاي أو القهوة لمنحها نكهة غنية وفوائد صحية.

استخدامه كبهار في الأطعمة المالحة والحلوة.

شربه كمغلي مع أعشاب أخرى مثل القرفة والزنجبيل.

استخدام زيته العطري للتدليك أو العلاج بالاستنشاق.

