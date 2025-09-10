سر البشرة الزجاجية عند الكوريات، خطوات العناية وطبقات الترطيب

سر جمال الكوريات، في السنوات الأخيرة، أصبحت البشرة الزجاجية أو ما يُعرف بـ Glass Skin هدفًا تسعى وراءه ملايين النساء حول العالم.

المصطلح الذي خرج من كوريا الجنوبية لم يعد مجرد صيحة تجميلية عابرة، بل تحوّل إلى فلسفة كاملة في العناية بالبشرة. فهو لا يشير فقط إلى بشرة خالية من العيوب، بل إلى بشرة فائقة النقاء، ناعمة، لامعة وصافية مثل قطعة زجاج مصقول تعكس الضوء.



فما سر هذه البشرة؟ وكيف ينجح الكوريات في الوصول إليها بخطوات مدروسة وطبقات ترطيب متتابعة؟



قالت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج “ البشرة الزجاجية للكوريات التي كثيرًا ما نسمع عنها ليست معجزة ولا نتيجة لعمليات تجميل، بل ثمرة روتين عناية دقيق وصبر طويل”.



أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن السر عند الكوريات يكمن في الطبقات المتتابعة من الترطيب، في دمج منتجات خفيفة متخصصة، وفي الالتزام اليومي لذلك، إذا كنتِ ترغبين في الحصول على بشرة صافية ومضيئة مثل الكوريات، ابدئي بخطوات صغيرة لكن ثابتة، واعتبري العناية ببشرتك استثمارًا طويل الأجل يعكس صحتك الداخلية ونضارتك الخارجية.

أسرار جمال البشرة الكورية

مفهوم البشرة الزجاجية

البشرة الزجاجية ليست مجرد وجه بلا بثور أو هالات، وإنما مظهر شامل يجمع بين الصفاء، التوهج الطبيعي، والامتلاء الصحي. وهي نتيجة روتين طويل الأمد يعتمد على العناية العميقة من الداخل والخارج، وليس على حلول مؤقتة أو مكياج يخفي العيوب. الكوريات يؤمنّ بأن الجمال يبدأ من العناية بالبشرة، لذلك نجد أن المكياج لديهن يأتي في المرتبة الثانية، بينما الأولوية دائمًا لنقاء البشرة.

خطوات العناية التي تكشف السر

الروتين الكوري الشهير يقوم على عدة خطوات متتابعة، تُطبق صباحًا ومساءً، بعضها يركز على التنظيف العميق، والبعض الآخر على الترطيب المستمر وتغذية البشرة. ويمكن تلخيص أهم المراحل فيما يلي:

التنظيف المزدوج (Double Cleansing)

أولى أسرار البشرة الزجاجية تبدأ بالتنظيف. حيث تعتمد الكوريات على مرحلتين أساسيتين:

تنظيف زيتي لإزالة المكياج والدهون الزائدة.

تنظيف رغوي للتخلص من بقايا الشوائب وتنقية المسام.

هذه الخطوة تضمن بشرة نقية جاهزة لامتصاص منتجات الترطيب التالية.

التونر المرطب وليس القابض

على عكس الشائع في الغرب، التونر الكوري لا يهدف لتجفيف البشرة أو غلق المسام فقط، بل يُستخدم لإعادة التوازن لدرجة الحموضة (pH)، وتهيئة البشرة لامتصاص العناصر الغذائية.

الأساس السحري: الإيسنس (Essence)

الإيسنس هو منتج ذو قوام خفيف بين التونر والسيروم، يُعتبر قلب الروتين الكوري. يحتوي عادة على مكونات مثل حمض الهيالورونيك أو الخميرة المخمرة، التي تعزز الترطيب وتزيد مرونة الجلد.

الطبقات المتعددة من السيروم والأمبول

هنا يظهر مفهوم "الطبقات" الذي تشتهر به كوريا. بدلًا من الاعتماد على منتج واحد، تُستخدم تركيبات مختلفة تُطبّق على شكل طبقات خفيفة، بحيث تمتص البشرة كل عنصر تدريجيًا. على سبيل المثال:

سيروم مضاد للأكسدة بفيتامين C.

أمبول مكثف للترطيب العميق.

سيروم آخر للتهدئة بمستخلص الشاي الأخضر أو الكالندولا.

الترطيب الكثيف بالكريمات

كريم الترطيب لا يُعتبر خطوة ثانوية، بل هو الذي "يقفل" كل الطبقات السابقة داخل البشرة. الكوريات يعتمدن كريمات ذات قوام خفيف نهارًا، وأكثر سماكة ليلًا لتغذية أعمق.

الماسك الورقي (Sheet Mask)

يُستخدم من مرتين إلى ثلاث أسبوعيًا، وهو من أسرع الوسائل لإشباع البشرة بجرعة مركزة من الترطيب والعناصر النشطة.

واقي الشمس.. خط الدفاع الأول

لا تخرج المرأة الكورية من منزلها دون طبقة كافية من واقي الشمس. فالأشعة فوق البنفسجية هي العدو الأكبر للبشرة الزجاجية، حيث تسبب التصبغات، فقدان الكولاجين، والجفاف.

سر الطبقات المتتابعة

السر الحقيقي وراء نجاح الروتين الكوري يكمن في التطبيق على شكل طبقات خفيفة متكررة. بدلًا من وضع كمية كبيرة من كريم واحد ثقيل، تُقسم العناية إلى خطوات دقيقة، كل منها يقدم فائدة محددة. هذا التوزيع يساعد البشرة على الامتصاص الكامل دون انسداد المسام أو ترك أثر دهني. النتيجة هي مظهر ممتلئ ورطب من الداخل، مع توهج طبيعي من الخارج.

العناية من الداخل

لا يقتصر الأمر على المستحضرات فقط، بل يمتد إلى نمط حياة كامل:

شرب كميات كافية من الماء والشاي الأخضر.

تناول غذاء متوازن غني بالخضروات والأسماك.

ممارسة التأمل والنوم الكافي لتقليل التوتر الذي ينعكس مباشرة على البشرة.

الحصول على بشرة الكوريات

هل يمكن تطبيق الروتين الكوري في حياتنا اليومية؟

الكثير من النساء قد يترددن أمام فكرة الروتين الكوري الطويل المكوّن من 7 إلى 10 خطوات. لكن الخبراء يؤكدون أن الفكرة ليست في عدد الخطوات بقدر ما هي في الاستمرارية.

يمكن الاكتفاء بالخطوات الأساسية (تنظيف مزدوج – إيسنس – سيروم – ترطيب – واقي شمس)، ثم إضافة الماسك أو الأمبول عند الحاجة. المهم هو فهم فلسفة "الترطيب المتدرج" بدلًا من البحث عن منتج سحري واحد.

