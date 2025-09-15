تعاني البشرة أحيانا من الإرهاق والبُهتان نتيجة لعوامل متعددة مثل قلة النوم، والتعرض للشمس بدون حماية، والتوتر النفسي، وسوء التغذية، أو الإهمال في العناية اليومية.

والبشرة المرهقة تفقد إشراقها الطبيعي وتبدو شاحبة وخشنة، لكن استعادة حيويتها ممكنة من خلال خطوات بسيطة وروتين منتظم يعيد إليها النضارة والجمال.

نصائح لإعادة جمال البشرة المرهقة والباهتة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، نصائح مهمة لإعادة جمال البشرة المرهقة والباهتة، منها:

استخدمي غسول لطيف يناسب نوع بشرتك سواء دهنية، أو جافة، أو مختلطة.

تجنبي الصابون القوي الذي يجرد البشرة من زيوتها الطبيعية.

نظفي وجهك مرتين يوميا، صباحا لإزالة إفرازات الليل، ومساء للتخلص من الأتربة وبقايا المكياج.

اختاري كريم ترطيب يحتوي على حمض الهيالورونيك أو الجلسيرين لتجديد رطوبة البشرة، للبشرة الجافة، استخدمي كريم غني بالقوام، أما للبشرة الدهنية فاكتفي بمرطب خفيف خالٍ من الزيوت، ولا تنسي ترطيب محيط العينين والشفاه.

استعملي واقي شمسي بعامل حماية لا يقل عن SPF 30 يوميا حتى في الشتاء، وأشعة الشمس من أكثر العوامل التي تسبب تلف الخلايا وظهور التجاعيد المبكرة وفقدان النضارة.

نصائح لإعادة جمال البشرة المرهقة والباهتة، فيتو

قومي بتقشير البشرة مرة إلى مرتين أسبوعيا باستخدام مقشر لطيف أو ماسك يحتوي على أحماض الفواكه، والتقشير يحسن الدورة الدموية ويكشف عن طبقة جديدة أكثر إشراقا.

احرصي على تناول الخضروات الورقية، الفواكه الملونة كالتوت والجزر، والأسماك الغنية بأوميجا 3.

اشربي كمية كافية من الماء، 8 أكواب يوميا على الأقل، للحفاظ على ترطيب الخلايا.

قللي من الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية لأنها تؤدي إلى بهتان البشرة.

حاولي الحصول على 7-8 ساعات من النوم العميق يوميا، فخلايا البشرة تتجدد أثناء النوم.

قللي من التوتر بممارسة التأمل أو تمارين التنفس أو المشي في الهواء الطلق.

توقفي عن لمس وجهك باستمرار لتفادي نقل البكتيريا.

قللي من التدخين لأنه يضعف الدورة الدموية ويؤدي إلى شحوب البشرة.

لا تفرطي في وضع المكياج، وحاولي منحه فترات راحة.

استخدمي كريم يحتوي على الكافيين أو فيتامين K لتخفيف الهالات والانتفاخ.

ضعي كمادات باردة من شرائح الخيار أو أكياس الشاي الأخضر على العينين لمدة 10 دقائق.

التمارين الرياضية تحسن تدفق الدم وتمنح البشرة لون وردي طبيعي، لذا خصصي 20-30 دقيقة يوميا لأنشطة مثل المشي السريع أو اليوجا.

