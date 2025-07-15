تنظيف البشرة من خطوات العناية بها المهمة التي يجب أن تكون يومية وأسبوعية للحفاظ على نظافة مسام البشرة من الأتربة والدهون.

وتنظيف البشرة يجب أن يكون من خلال الوصفات الطبيعية اللطيفة على البشرة التى تعطى نتائج فعالة بدون أي أضرار جانبية.

قناع البابونج لتنظيف البشرة وتهدئة الالتهابات

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لتنظيف البشرة وتهدئة الالتهابات.

المكونات:

ملعقة بابونج مطحون

ملعقة زبادى

ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات معا.

نقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة.

ثم نفرك القناع على البشرة مرة أخيرة لمدة دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر القناع مرتان أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

يجب اختبار القناع على جزء بسيط من البشرة فى البداية للتأكد من عدم التحسس منه.

هذا القناع يفتح البشرة وينظفها بعمق ويفتحها، لذا يجب المواظبة على استخدامه.

قناع البابونج لتنظيف البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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