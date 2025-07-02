قناع الفحم من الوصفات الطبيعية المهمة للبشرة لفوائده العديدة حيث يعمل على تنظيف البشرة وتفتيحها وتعزيز نضارتها.

وقناع الفحم متوفر بإضافات مختلفة فى الصيدليات ولكن عادة تفضل الفتيات القناع الطبيعي الذى يحضر بالمنزل بمكونات اقتصادية.

قناع الفحم لتنقية البشرة ومقاومة حب الشباب

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الفحم لتنقية مسام البشرة ومقاومة حب الشباب.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من مسحوق الفحم النشط (متوفر في الصيدليات أو العطارين)

ملعقة صغيرة من الطين التجميلي (مثل الطين الأخضر أو الأبيض)

ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء معدني

نقطتان من زيت شجرة الشاي (اختياري للبشرة المعرضة للحبوب)

الطريقة:

في وعاء صغير، اخلطي جميع المكونات حتى تتكون عجينة متماسكة.

طبقي القناع على وجه نظيف، مع تجنب منطقة العين والفم.

اتركيه لمدة 10–15 دقيقة فقط حتى يجف.

اشطفيه بالماء الدافئ بلطف، ثم رطبي بشرتك بكريم مناسب.

لا ينصح باستخدام القناع أكثر من مرتين في الأسبوع.

قومي دائما باختبار القناع على جزء صغير من الجلد لتجنب الحساسية.

تجنبي استخدام القناع على البشرة المتشققة أو الملتهبة.

من الأفضل استخدام القناع مساء للسماح للبشرة بالراحة بعد التنظيف العميق.

قناع الفحم من الوسائل الطبيعية الفعالة في تحسين مظهر البشرة وتنظيفها بعمق، ومع ذلك، من المهم استخدامه بطريقة معتدلة واختيار النوع المناسب لطبيعة بشرتك.

وباتباع الخطوات الصحيحة، يمكنك الاستفادة القصوى من فوائد هذا القناع لتحصلي على بشرة صحية، نضرة ومشرقة.

قناع الفحم لتنقية البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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