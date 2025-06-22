تطبيق الوصفات الطبيعية من أهم خطوات العناية بالبشرة لأنها تنظيف البشرة بعمق وتعمل على تفتيحها وتغذيتها وتعزيز نضارتها والتخلص من آثار الشمس والحرارة.

والوصفات الطبيعية انواعها عديدة ومختلفة على حسب نوع البشرة، وتحرص الفتيات على المواظبة على تطبيقها طوال الأسبوع حفاظا على جمالهن.

قناع القهوة لبشرة نضرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع القهوة لبشرة نضرة خالية من الالتهابات والتجاعيد.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من البن المطحون.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ضعي القناع على وجهك بحركات دائرية واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

كررى القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

يفضل تجربة القناع على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام الكامل.

لا تستخدمي القناع أكثر من مرتين في الأسبوع لتجنب تهيج البشرة.

يفضل غسل الوجه بماء بارد بعد إزالة القناع لغلق المسام.

استخدمي مرطبًا خفيفًا بعد كل استخدام.

مع الاستخدام المنتظم لقناع البن، ستحصلين على بشرة أنعم، أكثر نضارة، خالية من الشوائب والبقع، ومع الوقت ستلاحظين تحسن في توحيد اللون وتقليل مظهر التجاعيد.

قناع القهوة لبشرة نضرة خالية من الالتهابات والتجاعيد

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.