قناع الشوفان والكركم لتنظيف البشرة وتعزيز جمالها

تنظيف البشرة من الخطوات المهمة التى يجب الاهتمام بها لحماية مسام البشرة من تراكم الدهون التى قد تسبب البثور السوداء وحب الشباب.

وتنظيف البشرة يكون من خلال الأقنعة المختلفة التى تعمل على تنظيف المسام بعمق، وعادة تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية.

قناع الشوفان والكركم لتنظيف البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الشوفان والكركم لتنظيف البشرة.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من الكركم الطبيعي (غير المصنع)

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون

2-3 ملاعق كبيرة من ماء الورد النقي

نصف ملعقة صغيرة من العسل (اختياري للبشرة الجافة)

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، امزجي الكركم مع دقيق الشوفان.

أضيفي ماء الورد تدريجيا حتى تحصلي على قوام متجانس كالعجينة.

إذا كانت بشرتكِ جافة، يمكنك إضافة العسل لترطيب إضافي.

ضعي القناع على وجهكِ النظيف واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر بلطف مع تدليك دائري لتنشيط الدورة الدموية.

جففي وجهك بمنشفة قطنية ثم رطبي بكريم مناسب.

هذا القناع يطهر البشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، كما يساعد على توحيد اللون وتقليل الالتهابات، ويعمل كمقشر لطيف يزيل الخلايا الميتة وينظف المسام بعمق، وينعش البشرة، ويوازن درجة الحموضة، ويقلل من حجم المسام، ويرطب البشرة ويمنحها نعومة ولمعان طبيعي.

يستخدم هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع.

يفضل اختباره أولا على جزء صغير من الجلد لتجنب أي تحسس.

يجب عدم تعريض الوجه لأشعة الشمس المباشرة بعد استخدام القناع، ويفضل وضع واقي شمس في اليوم التالي.

بعد استخدام هذا القناع بانتظام، ستلاحظين فرق واضح في نقاء بشرتكِ، تقليل الرؤوس السوداء، وانخفاض اللمعان الزائد، بالإضافة إلى توهج طبيعي صحي.

قناع الشوفان والكركم لتنظيف البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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