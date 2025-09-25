آرسنال يقطع الطريق على ريال مدريد ويجدد عقد مدافعه

حسم آرسنال مستقبل مدافعه الفرنسي الدولي ويليام ساليبا بعدما أعلن اليوم عن تجديد عقده بعقد طويل الأمد، ليغلق الباب أمام التكهنات التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الفترة الماضية.

آرسنال يجدد عقد مدافعه

وجاء الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، حيث أكد النادي اللندني أن ساليبا يعد أحد الركائز الأساسية في مشروع المدرب ميكيل أرتيتا، نظرًا لما يقدمه من ثبات دفاعي وتأثير كبير في خط الخلف.

وكان ريال مدريد قد أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب لتعويض النقص في خط دفاعه، إلا أن ساليبا فضّل الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز مع آرسنال الذي منحه الثقة الكاملة والدور القيادي داخل الفريق.

وبهذا التجديد، يواصل آرسنال سياسته في الحفاظ على عناصره الأساسية، في خطوة تعكس طموح النادي لمنافسة الكبار على الألقاب محليًّا وأوروبيًّا.



