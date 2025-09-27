محافظ الشرقية يتابع استعدادات انطلاق فعاليات مهرجان الخيول

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الاستعدادات النهائية والتجهيزات الخاصة بمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ ٢٩، والذي من المقرر إقامته في الفترة من ١-٣ اكتوبر ٢٠٢٥ علي أرض محافظة الشرقية، بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

الانتهاء من كافة الترتيبات

اطمأن المحافظ علي الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بحفل الافتتاح، والتي تشمل إقامة المنصة الرئيسية وخيمة الإستقبال والخيام الخاصة بالمربين والجمهور والصحفيين والإعلاميين والرعاة والحكام ، وأماكن التجميع والتسخين قبل المباريات وكذلك جناح الطب البيطري العسكري ومعرضي “أيادي مصر والفنون التشكيلية”.

تجهير منطقة العرض

"فضلا" عن أعمال تجهيز منطقة العرض على مساحة ٤٠×٥٠ متر وتهيئتها أمام الخيول المشاركة في مضمار السباق، وفعاليات المهرجان ليخرج بصورة مشرفة، مؤكدا على ضرورة حسن التنظيم واستقبال الضيوف من أصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

تنشيط السياحة الرياضية الصحراوية

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يُعد حدثًا رياضيًا متميزًا يساهم في تنشيط صناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية، مؤكدًا على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالإشراف على تنظيم المهرجان والتجهيز الجيد لتظهر المحافظة بالمظهر الذي يليق بأصالتها وعراقتها.

اليوم الأول مسابقة جمال الخيول

أوضح محافظ الشرقية أن اليوم الأول من المقرر أن يشهد تنظيم مسابقات جمال الخيول العربية طبقا لقواعد منظمة ECAHO وأعمار الخيل المشاركة واليوم الثاني إستكمال مسابقات جمال الخيول العربية وتوزيع جوائز (شخصية العام - أحسن حصان - احسن فرس) واليوم الثالث بدء فعاليات مسابقات تراث وادب الخيل مسجل وغير مسجل لتحديد الأبطال المسجلين وغير المسجلين واختيار بطل الجمهورية.

متابعة الانشطة الرياضية والاجتماعية

وخلال زيارة محافظ الشرقية لنادي الصفوة الرياضي حرص علي متابعه الأنشطة الرياضية والإجتماعية المقدمه لرواد النادي، مشيدا بما لمسه من توفير بنية تحتية رياضية متطورة تتيح توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين النشء والشباب وتلبي احتياجات جميع الفئات العمرية.

مرافقو المحافظ لتفقد الاستعداد للمهرجان

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور صبحي نصر نائب رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان والدكتور محمد بشار وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمهندس عادل اسماعيل أمين صندوق جمعية المستثمرين ورئيس مجلس ادارة نادي الصفوة الرياضي والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة.

