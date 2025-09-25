التطبيق غدًا، محافظ الشرقية يوضح المحال المستثناة من مواعيد الغلق الشتوية

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة ستبدأ غدًا الجمعة، تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، وذلك تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، بما يضمن سير المنظومة بكفاءة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة.

استثناءات المواعيد الشتوية: هذه المحال لا تشملها الضوابط

وأوضحت محافظة الشرقية،أن المواعيد الجديدة ستكون كالتالي:-

المحال التجارية والمولات: من 7 صباحًا حتى 10 مساءً، وتمتد حتى 11 مساءً أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

المطاعم والكافيهات والبازارات: من 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، وتمتد حتى 1 صباحًا في أيام العطلات، مع استمرار خدمة التوصيل على مدار 24 ساعة.

الورش الحرفية داخل الكتل السكنية: من 8 صباحًا حتى 6 مساءً.

لا تشمل البقالة والسوبر ماركت والأفران والصيدليات ومحلات بيع الخضار

وأشارت محافظةالشرقية إلى أن هذه المواعيد لا تشمل البقالة والسوبر ماركت والأفران والصيدليات ومحلات بيع الخضار والفواكه والدواجن وأسواق الجملة.

تكثيف المرور اليومي على أصحاب الأنشطة التجارية

وأكد المحافظ على تكثيف المرور اليومي على أصحاب الأنشطة التجارية لتوعيتهم بالالتزام بالمواعيد الجديدة، وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

