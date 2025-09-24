الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يتابع عمليات رصف طريق صبيح - ههيا وميت أبو علي بمنيا القمح

محافظ الشرقيةيُتابع رصف طريق صبيح ههياوميت أبوعلي منيا القمح

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل  بمحافظة الشرقية أعمال استكمال رصف الطريق الرابط بين طريق ههيا أبوكبير وطريق ههيا الغربي مرورًا بقرى صبيح والشبراوين والعدوة بطول 4 كم وبتكلفة 18 مليون و753 ألف جنيه، وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل العمل به لسرعة الإنتهاء منه طبقًا للجداول الزمنية المحددة.

 محافظ الشرقية يفتتح مشروع الصرف الصحي بكفر أبو نجم

المهندس أحمد فوزي مدير عام الطرق 

أوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري الإنتهاء من رصف ورفع كفاءة وصلة صبيح بطول 850 م ومتوسط عرض 16 م وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد. 

‌‎   النهوض بالخدمة المقدمة للمواطنين 

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتيه بقطاع الطرق باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشروع رصف وتوسعة طريق ابوحاكم 

 كما تابع المحافظ أعمال الرصف والتوسعة والإزدواج الجارية بطريق ميت ابو علي / بني هلال بدءًا من قنطرة ميت أبو علي مرورًا بكوبري النجار وصولًا لقرية بني هلال بطول 4.5كم وبتكلفة 65 مليون جنيه، والذي يأتي ضمن مشروع رصف وتوسعة وازدواج طريق أبو حاكم / ميت أبو علي / طحلة بردين مرورًا بقريتي بني هلال وبني صالح 

 

وصولًا لنزلات الطريق الإقليمي بطول 18 كم وبتكلفة 140 مليون جنيه والمُنفذ بمعرفة مديرية الطرق والنقل بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء حيث يمثل الطريق محورًا مروريًا يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولا للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

الانتهاء من وضع الطبقة السطحية 

أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري الإنتهاء من رصف وازدواج وتوسعة طريق ميت ابو علي / بني هلال بدءًا من قنطرة ميت أبو علي وصولًا  لقرية بني هلال بطول 4.5كم مزدوج ومتوسط عرض 11.5 م بكل اتجاه، وتم الإنتهاء من وضع الطبقة السطحية على مسافة 2.2 كم بكل اتجاه وذلك بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه.

 استخدام مواد عالية الجودة 

كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الطرق والنقل بالإلتزام بالمواعيد والجداول الزمنيه المحدده لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة واستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنيه خلال الأعمال ليشعر المواطن بحجم الخدمات التي تقدمها الدولة له.

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي عبد الرحمن عبد العزيز والقطاوية الابتدائية

رعة الانتهاء من المشروعات طبقا للجداول 

وأضاف المحافظ أنه يتابع بنفسه معدلات آداء ونسب تنفيذ المشروعات الجاريه ميدانيًا وبصفة دورية لدفع عجلة العمل بها وسرعه الإنتهاء منها طبقًا للجداول الزمنيه المحدده لتعود بالنفع الفائده على أبناء المحافظة.

 

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المهندس احمد فوزي وكيل وزارة الطرق محافظة الشرقية 0 اعمال رصف الطريق طريق ههيا وابوكبير طول 4كم

