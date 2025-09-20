وزير الرياضة يؤكد أهمية مبادرة "الكيانات في الشارع" لتعزيز دور الشباب بالتنمية المستدامة

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المؤتمر الصحفي الخاص بمبادرة "الكيانات في الشارع"، التي تهدف إلى تعزيز دور الشباب في تطوير وتجميل الأحياء والمناطق المختلفة بالمحافظة.

بدأ المؤتمر بعرض فيلم وثائقي يوضح أهداف مبادرة "الكيانات في الشارع"، وآليات ومراحل تنفيذها، والتي تركز على تنظيف وتجميل محافظات الجمهورية عبر مشاركة فعالة لشباب مصر.

وتعبر المبادرة عن انتماء الشباب المصري وكياناتهم الشبابية لوطنهم، ومساهمتهم في تحسين مظهر المدن وإظهارها بصورة لائقة ومشرفة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المبادرة تعكس إيمان الدولة العميق بدور الشباب في بناء المجتمع وصناعة المستقبل، وتجسد رؤية القيادة السياسية في تمكين الشباب وإشراكهم في مسارات التنمية المختلفة.

وأشار إلى أن القاهرة، بتاريخها العريق وثقلها الحضاري والثقافي، تواجه تحديات كبيرة للحفاظ على مظهر شوارعها وميادينها، ورفع وعي المواطنين بأهمية الالتزام بالسلوك الحضاري تجاه المرافق العامة والبيئة المحيطة.

وأضاف أن المبادرة تعد منصة عملية تجمع بين الأجهزة التنفيذية، والشباب، والمجتمع المدني لتعاون هادف وفعّال لتحسين جودة الحياة في العاصمة، موضحًا أن المحافظة بدأت في تشكيل اتحادات شاغلين في عدد من مناطق القاهرة لضمان استدامة أعمال التطوير.



وثمن محافظ القاهرة، الدور الداعم والمستمر لوزارة الشباب والرياضة، ممثلة في د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمثل هذه المبادرات الشبابية الهامة.

كما أعرب عن تقديره لجهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة وجميع الجهات المشاركة، بالإضافة إلى الاتحاد المصري للكيانات الشبابية في توحيد الطاقات الشبابية لخدمة الوطن.

وأكد على الدور الحيوي للإعلام في التوعية بما يتم من أعمال تطوير وتحسين، مما يسهم في نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

تعزيز دور الشباب وتعظيم مساهماتهم في مختلف مسارات التنمية المستدامة

أكد وزير الشباب والرياضة، د. أشرف صبحي، على أهمية إطلاق مبادرة "الكيانات في الشارع" تماشيًا مع توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز دور الشباب وتعظيم مساهماتهم في مختلف مسارات التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تنطلق من الشارع مباشرة.

وأشار صبحي إلى أن المبادرة تهدف إلى استثمار روح الانتماء لدى الشباب المصري لوطنهم، من خلال تنفيذ أعمال التجميل وحملات التشجير في الأحياء والمناطق المختلفة بمختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات المجتمعية.

وأوضح أن الحملة ستبدأ في ضواحي القاهرة، وبالتحديد في منطقة المطرية التي تمثل أيقونة هامة، ثم تمتد تدريجيًا لتشمل كافة محافظات الجمهورية.

وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم هذه المبادرات الشبابية التي تساهم بشكل ملحوظ في تحسين المشهد الحضاري والبيئي.

وتأتي المبادرة في إطار سلسلة من البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع ودعم التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.