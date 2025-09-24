 محافظ الشرقية يفتتح مشروع الصرف الصحي بكفر أبو نجم

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مشروع صرف صحي قرية كفر أبو نجم التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد والمقام بتكلفة 21 مليونا و200 ألف جنيه لتقديم مشروع صرف صحي أمن وسليم لـ 4.6 ألف مواطن من أهالي القرية بمحافظة الشرقية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة خاصة بالقرى البعيدة لتُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ أن شهر سبتمبر الجاري من المقرر أن يشهد افتتاح 6 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمراكز الزقازيق وأبو حماد وفاقوس وههيا والإبراهيمية بتكلفة 368 مليون و500 ألف جنيه ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة كما انها تسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

المحطة تقوم بالصرف على محطة العباسة

وقدمت المهندسة إيمان محمد رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن مكونات المشروع وتمت الإشارة إلى أن المشروع يتكون من محطة رفع صرف صحي تعمل بطاقة 25 لتر / ث ( 1245م3 / اليوم) وشبكة انحدار بطول 7.75 كم وخط طرد قطر 150 مم بطول 1.5 كم بولي ايثيلين وتقوم المحطة بالصرف على محطة رفع العباسة الكبرى ومنها إلى توسعات محطة معالجة التل الكبير وذلك بتكلفة 21 مليون و200 ألف جنيه لتحقيق الاستفادة لعدد 4.6 ألف نسمة من أهالي القرية.

توفير مشروع صرف صحى آمن

ومن داخل غرفة التحكم الرئيسية أعطى محافظ الشرقية إشارة بدء التشغيل التجريبي لدخول المحطة الخدمة الفعلية لتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وعقب الافتتاح حرص المحافظ على لقاء عدد من أبناء القرية للتعرف على مشاكلهم والاستماع لمطالبهم موجهًا الجهات المعنية بتلبيتها فورًا في إطار الإمكانيات المتاحة حيث أعرب الأهالي عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وافتتاح مشروع الصرف الصحي بقريتهم لتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لهم.

وشارك في الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والعميد أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة والمهندسة إيمان محمد رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وصلاح أيوب سكرتير مجلس مدينة أبو حماد وعدد من نواب البرلمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.