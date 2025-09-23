وزير التربية والتعليم ومحافظ الشرقية يفتتحان مدرسة فوزي الدهشوري بركات ببلبيس (فيديو وصور)

افتتح منذ قليل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مدرسة فوزي السيد الدهشوري بركات للتعليم الأساسي بقرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس، والتي جرى إنشاؤها بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليونًا و700 ألف جنيه، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول.

شهد مراسم الافتتاح كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام، ومحمد نعمة كجك السكرتير العام المساعد، واللواء يسري الديب رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، واللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس، إلى جانب عدد كبير من قيادات التربية والتعليم ومسؤولي الأبنية التعليمية.

وزير التربية والتعليم، فيتو

الوزير يطمئن على سير العملية التعليمية

وخلال الجولة، تفقد عبد اللطيف الفصول واطمأن على سير العملية التعليمية، وسأل الطلاب عن دراستهم واحتياجاتهم لضمان بيئة تعليمية مناسبة تدعم التحصيل الدراسي وتوفر كافة سبل الراحة للطلاب والمعلمين.

الأهالي يستقبلون الوزير بالزغاريد، فيتو

وزير التربية والتعليم، فيتو

ورصدت “فيتو” فرحة أهالي القرية بافتتاح المدرسة الجديدة، مؤكدين أن المشروع يمثل نقلة تعليمية كبرى لأبنائهم بعد سنوات من المعاناة مع بُعد المسافة وزيادة أعداد التلاميذ بالفصول، معبرين عن تقديرهم لجهود الدولة في توفير بيئة تعليمية مناسبة تدعم مستقبل الأجيال القادمة.

