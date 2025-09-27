أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار اللحوم في الأسواق.. تفاصيل مزاد سيارات الجمارك 2025.. وقواعد جمارك الهواتف المحمولة من الخارج

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أسعار اللحمة اليوم ، سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 380 جنيها و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية: إن إعلان جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية؛ اعتزام الشركة ضخ استثمارات في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في مجال تطوير الحقول القائمة والقيام بالمزيد من الاستكشافات، يؤكد نجاح مسار الإصلاح الاقتصادى الشامل، سواء على مستوى الإصلاح التشريعى أو تقديم الحوافز للمستثمرين، وبناء جسور الثقة مع الشركاء الأجانب، ولولا ما تم إنجازه خلال السنوات العشر الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من توفير الاستقرار والأمن، ما أقدمت شركة عملاقة مثل إينى الإيطالية على ضخ استثمارات ضخمة فى السوق المصرية وتعزيزها عاما بعد عام مع جذب شركاء جدد لها فى مشروعات الاستكشاف والتنقيب.

أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن مؤتمر Dev Ops Days Cairo أصبح منصة استراتيجية تعكس رؤية الدولة في تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتأهيل الكفاءات، والمساهمة في صياغة الممارسات العالمية.

يتساءل العديد من المواطنين عن شروط دخول مزاد سيارات الجمارك، والتي تعلنها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، خاصة التي تعلنها بالتعاون مع مصلحة الجمارك

تمكنت إدارة تموين السفن بجمارك ميناء الإسكندرية من إحباط محاولة تهريب شحنة تحتوي على أجهزة ومعدات محظورة، كانت مخبأة داخل حاوية بحجم 40 قدم، تحمل رقم شهادة صادر 82674، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصلحة الجمارك المصرية لتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية، وحماية الأمن القومي والاقتصاد الوطني.

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية، اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا في جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثير من القطريين على شراء المشغولات الذهبية، والسبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سجلت بورصة مسقط تداولات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 1.9 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، بزيادة قدرها 152% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

طورت شركة فولفو السويدية، نظام شحن السيارات الكهربائية، بعد إنتاج سيارتها EX90 موديل 2026، حيث استبدلت فولفو النظام القديم بآخر جديد كليًا يعتمد على تقنية 800 فولت، وذلك يحسن من الأداء والكفاءة.

أكد علي الجمل، الخبير الاقتصادي، أن العالم يعيش لحظة تحول محورية، حيث تتراجع هيمنة القطب الواحد المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، لصالح نظام متعدد الأقطاب تقوده تحالفات جديدة بين قوى صاعدة مثل الصين وروسيا.

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القواعد المنظمة لدخول الهواتف المحمولة من الخارج لم تتغير منذ بداية العام الجاري. وأوضح أن كل مسافر يحق له إدخال هاتف محمول واحد مسجل على جواز السفر معفي من الجمارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.