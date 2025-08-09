قفزة تاريخية لبورصة مسقط

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي، أعلى مستوياته منذ 29 شهرًا، مدفوعًا بموجة شراء قوية من الصناديق والمؤسسات الاستثمارية والمستثمرين المحليين، ليغلق عند 4849 نقطة، ويرتفع بـ68 نقطة عن مستواه السابق، وهو الأعلى منذ 30 مارس 2023.

ووفقًا لبيانات البورصة، شهدت المؤشرات القطاعية أداء إيجابيا، حيث قاد قطاع الصناعة المكاسب بصعود قدره 150 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بارتفاع 28 نقطة، والقطاع المالي بـ18 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الشرعي 3 نقاط ليغلق عند 469 نقطة.

ارتفاع قيمة التداول

جاء هذا الأداء بدعم من الطلب القوي على الأسهم القيادية، لترتفع قيمة التداول إلى 129.8 مليون ريال (337.5 مليون دولار)، بزيادة 31.3% عن الأسبوع السابق، فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 3% إلى أكثر من 10700 صفقة.

القيمة السوقية للأوراق المالية

وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بـ269 مليون ريال، لتبلغ 29 مليارًا و401.6 مليون ريال عُماني، وارتفعت أسعار 42 ورقة مالية مقابل تراجع 21 ورقة واستقرار 29 ورقة.

بينما تصدرت سندات المتحدة للتمويل قائمة الرابحين بارتفاع 11.1% لتغلق عند 80 بيسة، وسهم عُمان للمرطبات بالنسبة نفسها ليغلق عند ريال واحد، فيما ارتفع سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية 9.4% إلى 475 بيسة.

وعلى الجانب الآخر، قاد سهم «مسقط للتأمين» الخسائر متراجعًا 18.9% ليغلق عند 708 بيسات، تلاه سهم «العمانية للتغليف» بانخفاض 3.5% إلى 136 بيسة.

الأسهم الأكثر تداولا

وتصدر بنك «مسقط» قائمة الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بـ 35.2 مليون ريال، تلاه أوكيو للصناعات الأساسية بـ 29.8 مليون ريال، ثم بنك صحار الدولي بـ 16.8 مليون ريال، وأوكيو لشبكات الغاز بـ 16.1 مليون ريال، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج بـ 11.3 مليون ريال.

وفي أخبار الشركات، أعلنت «عمانتل» و«أوريدو» في إفصاحين منفصلين أن هيئة تنظيم الاتصالات قررت توحيد نسبة الإتاوة على خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة لتصبح 10% من الإيرادات، اعتبارا من السنة المالية 2025.

وأكدت «عمانتل» أن هذا القرار سيؤثر إيجابيًا على أرباحها للنصف الأول من العام الجاري بنحو 1.7 مليون ريال بعد الضريبة، فيما توقعت أوريدو تحقيق أثر إيجابي بقيمة 2.5 مليون ريال بعد الضريبة خلال العام الحالي.

