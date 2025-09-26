الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الجمارك تكشف سبب إعفاء الهواتف المحمولة من الرسوم للمصريين فقط

موبايلات
موبايلات

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات جديدة اعتبارًا من 24 سبتمبر 2025، تنص على أن إعفاء الهواتف المحمولة من الرسوم سيقتصر على المواطنين المصريين فقط، بينما لن يتمكن المسافرون الأجانب من الاستفادة من هذا الإعفاء بعد الآن.

إعفاء الهواتف المحمولة من الرسوم

وأوضح الجهاز، أن القرار يهدف إلى تنظيم المنظومة بشكل أكثر دقة، مؤكدًا أن الأمر خارج اختصاص ومهام مصلحة الجمارك، حيث إن المسئولية الكاملة عن تنظيم وإدارة النظام تقع على عاتق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وفي تصريح خاص لـ “فيتو”، قال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك إن القرار جاء بعد ملاحظات متكررة عن محاولات بعض الأجانب، وكذلك المصريين من مزدوجي الجنسية، المطالبة بالحصول على الإعفاء باستخدام جواز السفر الأجنبي، مؤكدًا أن هذه الخدمة تقتصر على المصريين فقط ولا تمتد إلى غيرهم.

ودعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المسافرين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة، مشيرًا إلى أنه يمكن تقديم أي استفسارات أو شكاوى عبر الخط الساخن (15380) أو من خلال واتساب (01033151553 – 01152118155) أو البريد الإلكتروني (contactus@telephony.gov.eg).
 

