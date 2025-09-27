انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر DevOpsDays Cairo 2025

أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن مؤتمر Dev Ops Days Cairo أصبح منصة استراتيجية تعكس رؤية الدولة في تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتأهيل الكفاءات، والمساهمة في صياغة الممارسات العالمية.

الطريق لعصر الذكاء الاصطناعي

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور.هيثم حمزة، القائم بأعمال رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) بالهيئة، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر في نسخته الثامنة، والذي يُعقد تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بالجيزة.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "الطريق لعصر الذكاء الاصطناعي باستخدام منهجيات الديفوبس"، ويُنظم للعام الثامن على التوالي من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ومركز SECC بالهيئة، بمشاركة أكثر من 55 خبيرًا محليًا ودوليًا في مجالات البرمجيات والبنية التحتية الرقمية.

وشارك في فعاليات المؤتمر مجموعة من الخبراء البارزين في مجال البرمجيات والبنية التحتية الرقمية من بينهم أندرو كلاي شافير، أحد مؤسسي المؤتمر والمنظم الرئيسي لسلسلة مؤتمرات Devopsdays ومؤسس شركة Ergonautic بالولايات المتحدة الأمريكية، والمهندسة رانيا محمد، المهندسة المعمارية لحلول العملاء في Google Cloud، ووحدة أبحاث وتقييم الديفوبس (DORA) بهولندا، وحسن يسار، المسئول التقنى والمحاضر بمعهد هندسة البرمجيات (SEI) بجامعة كارنيجي ميلون (CMU) الأمريكية ومجموعة من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الظاهر، عبر كلمته، أن المؤتمر قطع رحلة تطور لافتة منذ انطلاقه في 2018 كأول حدث من نوعه في العالم العربي، حيث انتقل من كونه مؤتمرًا بمسار واحد إلى منصة متعددة المسارات تستقطب نخبة من الخبراء العالميين والمحليين. ولفت إلى أن عدد المشاركين ارتفع من أكثر من 220 مشاركًا و9 متحدثين في 2023، إلى نحو 600 مشارك و34 متحدثًا في 2024، ليواصل مساره التصاعدي هذا العام كأحد أبرز الفعاليات الإقليمية التي تجمع خبراء صناعة البرمجيات عامًا بعد عام.

وأشار إلى أن مركزSECC، منذ تأسيسه عام 2001، يقوم بدور بيت الخبرة والذراع الفنية والمعرفية لشركات خدمات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات في مصر، من خلال برامجه التدريبية وخدماته الاستشارية، بجانب إدخال مسارات متقدمة في مجالات مثل اختبار البرمجيات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وDevOps، بما يعزز جاهزية المهندسين المصريين لمواكبة التطورات العالمية.

وأكد الظاهر أن مؤتمر DevOps لم يعد مجرد أدوات تقنية، بل أصبح ثقافة عمل متكاملة تسهم في تسريع تسليم المشروعات الرقمية وضمان جودتها، بما يعزز من كفاءة الشركات المصرية وقدرتها التنافسية عالميًا.

ولفت إلى أن مصر تعتمد في ميزتها التنافسية على طاقات شبابها، حيث يتخرج سنويًا نحو 760 ألف طالب من الجامعات والمعاهد العليا، 30% منهم في التخصصات العلمية والهندسية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لنمو الصناعة الرقمية.

وكشف عن أن هذه الجهود والمزايا انعكست على نمو الصناعة بنتائج ملموسة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت صادرات التعهيد بنسبة 80% لتصل إلى 4.3 مليار دولار في 2024، فيما زادت فرص العمل المباشرة بنسبة 70% لتتجاوز 160 ألف وظيفة، كما تضاعف عدد الشركات العالمية العاملة في مصر من 64 إلى أكثر من 180 شركة.

واختتم الظاهر بالتأكيد على أن المؤتمر يجسد توجه الهيئة نحو ترسيخ مكانة مصر كمنصة رائدة للمؤتمرات التقنية، ومركز إقليمي يجتمع فيه قادة وخبراء الصناعة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات وصياغة مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور هيثم حمزة، القائم بأعمال رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) بالهيئة، إن المركز اعتمد 125 متخصص من 60 شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات بشهادة الديفوبس المقدمة من مركز SECC. كما قام المركز باعتماد 26 متخصص في الديفوبس من 17 شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات بشهادات معتمدة دوليا من قبل منظمة (بيبول سيرت – معهد ديفوبس PeopleCert-DevOps Institue) العالمية، بعد اعتماد خبراء مركز هندسة البرمجيات لتقديم شهادات معتمدة دوليا في مجال الديفوبس من قبل المنظمة العالمية العام الماضي.

وتضمنت أجندة المؤتمر أربعة مسارات رئيسية، تدمج بين DevOps والذكاء الاصطناعي، ناقشت موضوعات محورية شملت التكامل بين الذكاء الاصطناعي وعمليات الاختبار، وأمن البرمجيات، وتحسين الأداء، إلى جانب تسريع دورات التطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بناء البرمجيات.

كما تضمن اليوم عقد جلسات عملية وتطبيقية أتاحت للحضور فرصة التعرف عن قرب على أدوات وحلول متقدمة تسهم في تطوير القدرات وتعزيز جاهزية وتنافسية الشركات.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من قبل المتخصصين مما يعكس النمو المتزايد لأهمية المؤتمر على المستويين المحلي والدولي، حيث استقبل المؤتمر أكثر من 95 مقترحًا بحثيا قُدمت من قبل 75 مشاركًا من 7 دول وهي مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الهند، والإمارات العربية المتحدة.

مؤتمرات تقنية عالمية ذائعة الصيت

يشار إلى أن مؤتمر Devopsdays هي سلسلة مؤتمرات تقنية عالمية ذائعة الصيت انطلقت في بلجيكا عام 2009، وتتناول عمليات تطوير البرمجيات وعمليات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والعوامل المشتركة بينها.

ويُعقد مؤتمر DevOpsDays في أكثر من 60 مدينة عالميًا، ومنذ عام 2018، احتضنت القاهرة هذا الحدث الهام، لتصبح مصر الرائدة عربيًا في تنظيم هذا المؤتمر من خلال مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

