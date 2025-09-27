السبت 27 سبتمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير اقتصادي: العجز المالي للولايات المتحدة تجاوز الـ30 تريليون دولار

العجز المالي للولايات
العجز المالي للولايات المتحدة، فيتو

أكد علي الجمل، الخبير الاقتصادي، أن العالم يعيش لحظة تحول محورية، حيث تتراجع هيمنة القطب الواحد المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، لصالح نظام متعدد الأقطاب تقوده تحالفات جديدة بين قوى صاعدة مثل الصين وروسيا.

وأشار إلى أن هذا التحول يفتح آفاقًا واسعة أمام الدول النامية، وعلى رأسها مصر، لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، كما حدث مع "النمور الآسيوية" التي استفادت من نهضة الصين واليابان رغم محدودية مواردها مقارنة بمصر.

الاستقرار المصري ورأس المال "الجبان"

وأوضح الجمل أن التوترات الجيوسياسية حول مصر لا تنفي حقيقة أن الدولة تمتلك قدرة كبيرة على حماية حدودها وتأمين الداخل، وهو ما يشكل عنصر جذب استثماري مهم، لافتًا إلى أن المستثمر يبحث دائمًا عن "الملاذ الآمن"، ومصر قادرة على تقديمه.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صناع الفرصة” الذي تقدمه منال السعيد بقناة “المحور” أن الاستقرار السياسي والعسكري يمثلان الضمانة الأولى لطمأنة رأس المال الذي يوصف بـ"الجبان"، موضحًا أن قوة الجيش المصري باتت تُعد ركيزة استثمارية تمنح الثقة قبل أن تكون مجرد ضرورة أمنية.

القوة الاقتصادية والعسكرية.. دروس من أمريكا والصين وروسيا

ولفت الخبير إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تحظى بثقة المستثمرين رغم عجزها المالي الضخم الذي تجاوز 30 تريليون دولار، والسبب يعود في المقام الأول إلى قوتها العسكرية التي تُستخدم كأداة طمأنة.

أما الصين، التي يطلق عليها "التنين المستيقظ"، فهي تسعى للهيمنة الاقتصادية والسياسية بفائض مالي يقارب 4 تريليونات دولار، في حين تظل روسيا لاعبًا مهمًا بفضل احتياطياتها الهائلة من الغاز وقوتها العسكرية، لكن العقوبات الدولية تعرقل استغلالها الكامل لقدراتها.

المعركة الجديدة.. "احتلال العقول"

وشدد الجمل على أن المنافسة العالمية لم تعد تقف عند حدود السيطرة العسكرية أو الاقتصادية، بل امتدت إلى "الاحتلال الذهني والعقلي" عبر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الدول التي تمتلك موارد ضخمة لكنها تفتقر إلى الإدارة الواعية لكيفية استغلالها، تصبح هدفًا لهذا النوع الجديد من الهيمنة. وهنا يكمن التحدي الأكبر أمام دول مثل مصر: كيف تدير مواردها بذكاء، وتحمي وعي شعوبها، لتستفيد من التغيرات العالمية بدل أن تتحول إلى ضحية لها.

