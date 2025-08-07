الخميس 07 أغسطس 2025
اقتصاد

الذهب يرتفع في تعاملات اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ارتفعت اسعار الذهب  بقيمة 5 جنيهات فى بداية تعاملات اليوم الخميس داخل الأسواق المحلية ووفقا لاخر تحديث لها وذلك بالتزامن مع ارتفاع الاسعار العالمية.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5245 جنيهًا “بيع”، 5217 جنيهًا “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4590 جنيهًا “بيع”، 4565 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3934 جنيهًا “بيع”، 3912 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي  36720 جنيهًا “بيع”، 36520 جنيهًا “شراء".

ارتفع الذهب في تعاملات اليوم الخميس، مدعومًا بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، مما عمّق الخلاف التجاري بين البلدين.

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3393.78 دولارًا للأونصة، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في أميركا بنسبة 0.7% إلى 3458.40 دولارًا.

وكان ترامب قد أصدر أمس الأربعاء أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم بنسبة 25% على السلع الواردة من الهند، متهمًا نيودلهي بمواصلة شراء النفط الروسي، ما أدى إلى تصعيد التوترات بعد تعثر المحادثات التجارية بين الطرفين.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ بعد 21 يومًا من تاريخ 7 أغسطس، ما قد يرفع إجمالي الرسوم على بعض الصادرات الهندية إلى 50%، وهي من أعلى النسب المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.

كما أعلن ترامب عن نية بلاده فرض رسوم تقارب 100% على واردات أشباه الموصلات، مع استثناء الشركات التي تصنّع داخل الولايات المتحدة أو تعهدت بالتصنيع فيها، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي.

وفي سياق متصل، حافظ مؤشر الدولار على مستوياته المنخفضة قرب أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، بعدما جاءت بيانات الوظائف الأميركية الأسبوع الماضي أضعف من المتوقع، ما عزز التوقعات بأن يقوم الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة في سبتمبر.

