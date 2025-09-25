الخميس 25 سبتمبر 2025
أسعار ومواصفات سيارة نيسان قشقاي الكروس أوفر

طرحت نيسان، سيارتها قشقاي الكروس أوفر، لأول مرة في السوق المصري، لتصبح معيارًا للأمان والابتكار والتجربة العائلية، وتعتمد هذه الريادة على معاييرها التصميمية والهندسية وأحدث تكنولوجيا القيادة الكهربائية والتنقل.

أسعار سيارات نيسان قاشقاي 

وتبدأ أسعار سيارات نيسان قشقاي  الكروس أوفر من 1.499.000 جنيه للفئة الأولى، 1.640.000 جنيه للفئة الثانية، وقدمت الفئة الثالثة بسعر رسمي 1.749.000 جنيه، 1.929.000 جنيه لفئة الدفع الرباعي 1.899.000 جنيه لفئة E-power.

مواصفات سيارات نيسان قاشقاي

وقدمت نيسان خيارات مختلفة من المحركات في فئات القاشقاي لتشمل خيارات الدفع الرباعي (4WD) وفئة مزودة بتكنولوجيا e-POWER المبتكرة، إلى جانب محركات الاحتراق الداخلي (ICE).

مواصفات وأسعار سيارات نيسان سنترا 2026 خلال شهر سبتمبر

تمهيدا لرؤية 2030، نيسان تطلق سيارتها الهجينة

وتواصل قشقاي 2025 رفع السقف بمعايير أمان خمس نجوم وحزمة متقدمة من مساعدات السائق المتطورة وقدرات الاتصال، بما يوفّر طمأنينة يومية على الطرقات الحضرية والسريعة على حد سواء، ويقدّم تجربة متكاملة تجمع المساحة العملية وحلول التخزين الذكية والراحة والتقنيات المتصلة.

