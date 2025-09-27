فولفو السويدية تطور أنظمة شحن سياراتها الكهربائية

طورت شركة فولفو السويدية، نظام شحن السيارات الكهربائية، بعد إنتاج سيارتها EX90 موديل 2026، حيث استبدلت فولفو النظام القديم بآخر جديد كليًا يعتمد على تقنية 800 فولت، وذلك يحسن من الأداء والكفاءة.

حرصت فولفو على تزويد سيارتها الكهربائية العائلية ذات الصفوف الثلاثة، واستبدلت فولفو النظام القديم بآخر جديد كليًا يعتمد على تقنية 800 فولت، هذا التحول الجذري يعد بتحسينات هائلة في الأداء والكفاءة، واضافت نظام إدارة البطارية المحدث، المدعوم بخوارزميات ذكية، سيعمل بالتكامل مع نظام الـ 800 فولت لـ تسريع عملية الشحن بشكل لم يكن ممكنًا من قبل.

وتشير البيانات إلى أن نقاط الشحن فائقة السرعة التي تتجاوز 350 كيلوواط لا تزال نادرة عالميًا، ولكن دخول فولفو EX90 2026 بهذه التقنية سيدفع المطورين في السعودية لتعزيز شبكات الشحن.

ثورة في زمن الشحن ونطاق السير



بفضل نظام الـ 800 فولت الجديد، أصبح بإمكان سيارة فولفو EX90 الاستفادة القصوى من محطات الشحن فائق السرعة بقدرة 350 كيلوواط (DC). وهذا يوفر ميزة زمنية غير مسبوقة:

مدى سير إضافي سريع: يمكن إضافة ما يصل إلى 250 كيلومترًا من المدى في 10 دقائق فقط من الشحن.



زيادة القوة والكفاءة

لمحت فولفو إلى أن النظام الجديد سيسمح بـ “قوة أكبر لتسارع أسرع”، بالإضافة إلى كفاءة محسّنة وتخفيض في وزن البطارية والمحركات، وهو ما يترجم إلى مدى سير أطول يقلل الحاجة للتوقف المتكرر على طريق جدة-مكة السريع مثلًا.

كما حصلت EX90 على أجهزة كمبيوتر أساسية مزدوجة من نوع NVIDIA DRIVE AGX Orin، توفر قدرة حوسبة مذهلة تبلغ 500 تريليون عملية في الثانية (TOPS). هذه القوة الحاسوبية الهائلة ضرورية لتشغيل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة جدًا.

