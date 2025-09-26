السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بزيادة 55 جنيهًا، أسعار اللحوم تواصل الارتفاع اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا، لتواصل ارتفاعها الذي بدأ أمس؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحم الضأن الصافي نحو 431 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، تراوح سعر لحم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 450 جنيها للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 424 جنيها، بارتفاع 26 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة البتلو 

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 450 جنيهًا في الأسواق، بارتفاع 29 جنيها عن سعرها السابق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 400 جنيه و480 جنيها أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر كيلو اللحمة البتلو بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 450 جنيها، بارتفاع 55 جنيها عن سعرها السابق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 400 جنيه؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيها في الأسواق.

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 390 جنيها، بارتفاع 37 جنيها عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 365 جنيهًا و400 جنيه.

 سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

وبلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 406 جنيهات في الأسواق، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 365 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 420 جنيها.

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

أما سعر اللحم الكندوز متوسط السن اليوم في الأسواق، فسجل متوسط سعر قدره نحو 406 جنيهات في الأسواق، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 365 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحم كندوز متوسط السن نحو 420 جنيهًا في الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم سعر اللحوم سعر اللحوم اليوم أسعار اللحمة اليوم أسعار اللحمة سعر كيلو لحوم اسعار كيلو لحوم اسعار اللحم أسعار اللحم اليوم كيلو لحوم لحم كندوز لحم بتلو لحم ضاني سعر اللحمة سعر اللحمة اليوم كيلو لحمه

الأكثر قراءة

الأمن يفحص فيديو "زومبي المنوفية"

أفضل لاعب في العالم، أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب الأهلي الجديد

الشهامة لا تعرف العمر، الحاج حسن الصعيدي يرحل بطلًا في حريق مصنع المحلة

حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

تشييع جثمان بطل التايكوندو محمود مدحت بعد مصرعه في حريق مصنع المحلة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انفصال شيماء سيف وزواج رانيا يوسف، أبرز مفاجآت حفل زفاف نجل بيومي فؤاد

تفسير رؤية الجامعة في منام العزباء وعلاقتها بنجاح العلاقات العاطفية

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

ضوابط صارمة على أصحاب المصانع المنتجة للسلع التموينية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجامعة في منام العزباء وعلاقتها بنجاح العلاقات العاطفية

من قصص القرآن الكريم، خطيئة 70 من علماء بني إسرائيل انتخبهم موسى لميقات ربه

أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع على الطعام وفوائده

المزيد
الجريدة الرسمية
ads