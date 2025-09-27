جمارك ميناء الإسكندرية تضبط أجهزة تعدين عملات رقمية ومعدات محظورة

تمكنت إدارة تموين السفن بجمارك ميناء الإسكندرية من إحباط محاولة تهريب شحنة تحتوي على أجهزة ومعدات محظورة، كانت مخبأة داخل حاوية بحجم 40 قدم، تحمل رقم شهادة صادر 82674، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصلحة الجمارك المصرية لتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية، وحماية الأمن القومي والاقتصاد الوطني.

جاءت هذه العملية تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، وتعليمات رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، ونائبيه سامي رمضان وأحمد رفعت العسقلاني، وتحت إشراف مدير عام الموانئ البحرية جمال شعيب، ومدير إدارة تموين السفن سهير محمد عبد الله.

ضبط حاوية تحتوي على أجهزة تعدين عملات رقمية ومعدات محظورة

وتمت عملية الضبط أثناء إجراء الفحص الجمركي الروتيني، من خلال لجنة مشكلة بقرار من مدير عام الموانئ البحرية، وأسفرت عن اكتشاف 10 أجهزة لتعدين العملات الرقمية (ممنوع تداولها أو استيرادها داخل البلاد)، 10 وحدات باور سبلاي، وعدد من أجهزة الراوتر، و6 أجهزة اتصال لاسلكي، وأدوات ومعدات تُستخدم في هذا النشاط المحظور

وشارك في تنفيذ عملية التفتيش والفحص كل من علاء فهيم، مدير حركة تموين السفن، ووليد عبد الرحمن، مدير التعريفة، وقشير السيد حسن، رئيس الحركة، وعمرو شعبان رئيس قسم التعريفة، ومي محمد إبراهيم، رئيس حركة، وزياد كمال، مدحت حمدي، أمير محمد مأمورو حركة,

وجرى ذلك بالتعاون مع إدارة مكافحة التهريب الجمركي وإدارة الأمن الجمركي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية في بيان رسمي أن أجهزتها الرقابية تقف بالمرصاد لكل محاولات التهريب أو الإضرار بالأمن القومي والاقتصاد الوطني، مشددة على أن رجال الجمارك مستمرون في أداء واجبهم بكل كفاءة ويقظة.

