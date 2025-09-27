أسعار الذهب في قطر اليوم السبت 2025.9.27

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية، اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا في جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثير من القطريين على شراء المشغولات الذهبية، والسبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم عند 440 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 403 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 385 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 330 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 256 ريالا قطريا.

تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة، بعدما عززت بيانات اقتصادية أميركية أقوى من المتوقع قيمة الدولار، مما ضغط على توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة. ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم لاستخلاص مزيد من المؤشرات حول السياسة النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3741.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3772.20 دولار. ورغم التراجع اليومي، فإن المعدن الأصفر سجل مكاسب أسبوعية بنحو 1.7%، وكان قد بلغ مستوى قياسيًا عند 3790.82 دولار يوم الثلاثاء الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

تراجعت الفضة 0.7% إلى 44.92 دولار للأوقية.

ارتفع البلاتين 0.6% إلى 1538.15 دولار.

زاد البلاديوم 0.5% إلى 1255.72 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

