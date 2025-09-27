تنظيم الاتصالات: قواعد جمارك الهواتف المحمولة من الخارج ثابتة منذ بداية العام

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القواعد المنظمة لدخول الهواتف المحمولة من الخارج لم تتغير منذ بداية العام الجاري. وأوضح أن كل مسافر يحق له إدخال هاتف محمول واحد مسجل على جواز السفر معفي من الجمارك.

رسوم جمركية على الهاتف الثاني

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” إلى أنه في حال اصطحاب أكثر من هاتف، يتم فرض رسوم جمركية على الجهاز الثاني وما يزيد عنه، على أن تُسدّد هذه الرسوم خلال 90 يومًا من تاريخ دخول الهاتف إلى البلاد.

وقف الخدمة عن الهاتف المحمول عند التأخير

ولفت متحدث تنظيم الاتصالات، إلى أنه في حال عدم سداد الرسوم الجمركية خلال المهلة المقررة، يتم إيقاف تشغيل الهاتف لحين استيفاء المبالغ المستحقة.

وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات جديدة اعتبارًا من 24 سبتمبر 2025، تنص على أن إعفاء الهواتف المحمولة من الرسوم سيقتصر على المواطنين المصريين فقط، بينما لن يتمكن المسافرون الأجانب من الاستفادة من هذا الإعفاء بعد الآن.

وأوضح الجهاز، أن القرار يهدف إلى تنظيم المنظومة بشكل أكثر دقة، مؤكدًا أن الأمر خارج اختصاص ومهام مصلحة الجمارك، حيث إن المسئولية الكاملة عن تنظيم وإدارة النظام تقع على عاتق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

