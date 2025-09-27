السبت 27 سبتمبر 2025
اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في أسبوع حيث سيطر عليه التباين بسبب تذبذب أسعار النفط وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية.

أسواق الإمارات

في سوق دبي أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5855.31 نقطة متراجعًا بـ2.79% في 5 جلسات.

وفي أبوظبي أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام عند مستوى 9999.82 نقطة منخفضًا 1.27% خلال أسبوع.

 المملكه العربيه السعوديه

سجل المؤشر السعودي مكاسب أسبوعية 4.89% 527.42 نقطة لينهي التعاملات عند مستوى 11,308.11 نقطة، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة حوالي 9.19 تريليون ريال سعودي، وسجلت قيم التداولات حوالي 39.35 مليار ريال سعودي، وأحجام التداولات حوالي 1.66 مليار سهم عبر نحو 2.88 مليون صفقة.

وفي الكويت

وتباينت المؤشرات الكويتية خلال الأسبوع ليتراجع مؤشر السوق الأول بنحو 0.75% إلى 9365.37 نقطة، كما أنهى مؤشر السوق العام التعاملات عند 8778.1 نقطة بخسارة أسبوعية بنسبة 0.48%  .

لكن مؤشر السوق الرئيسي خالف الاتجاه مرتفعًا بنحو 0.75% لينهي التعاملات الأسبوعية عند 8162.56 كذلك صعد الرئيسي 50 بنسبة 1.29% إلى مستوى 8407 نقاط.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم الكويتية 52.50 مليار دينار بما يشكل تراجعًا نسبته 0.40% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما ارتفعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 600.53 مليون دينار بنسبة نمو أكثر من 11%، وكذلك ارتفعت أحجام التداولات بأكثر من 30% إلى 3.06 مليار سهم عبر 148.36 ألف صفقة.

وأضافت خبيرة أسواق المال أن الأسواق في انتظار استمرار إعلان نتائج الأعمال، والمزيد من الترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.

