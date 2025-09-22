الإثنين 22 سبتمبر 2025
اقتصاد

أداء البورصات الخليجية في جلسة اليوم الإثنين

البورصات الخليجية
البورصات الخليجية

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء البورصات الخليجية خلال جلسة تداولات يوم الاثنين، مشيرة إلى أن معظم الأسواق الخليجية مالت إلى الارتفاع والتواجد في المنطقة الخضراء، فيما خالف السوق السعودي هذا الاتجاه وسجل تراجعًا ملحوظًا.

السوق السعودي يفتتح تداولات الاثنين في المنطقة الحمراء

استهلّ سوق المملكة العربية السعودية تعاملات جلسة الاثنين على تراجع، حيث انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.03% ما يعادل نحو 3 نقاط، ليصل إلى مستوى 10,806 نقطة، وسط قيم تداول بلغت نحو 4 مليارات ريال سعودي.

بورصة الكويت ترتفع في جلسة الاثنين بدعم من أسهم كويت 50

سجّل مؤشر "كويت 50" ارتفاعًا بنسبة 0.42%، ما يعادل 35 نقطة، ليغلق عند مستوى 8232 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 40 مليون دينار كويتي.

الأسواق الإماراتية تغلق على ارتفاع طفيف خلال جلسة الاثنين

واصلت مؤشرات الأسواق الإماراتية أدائها الإيجابي، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.02%، ما يعادل 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 6024 نقطة.

كما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.11%، بما يعادل 12 نقطة، ليُغلق عند 10,139 نقطة، وسط قيم تداول إجمالية بلغت نحو 3 مليارات درهم.

