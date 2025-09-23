تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات جلسة منتصف الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء جلسة الثلاثاء “منتصف الأسبوع” بالأسواق الخليجية والتي تباين أداء مؤشراتها انتظارا لهدوء الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة وتوالى اعترافات دول عظمى بدولة فلسطين.



السعودية

ارتفع مؤشرها الرئيسى بنسبة 0.63% وتقدر بـ68 نقطة ليصل إلى 10876 نقطة بقيم تداول تجاوز 4 مليارات ريال.

الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.26%وتقدر بـ 22 نقطة ليصل إلى 8340 نقطة وسط قيم تداول تجاوز 45 مليون دينار.





الإمارات

انخفضت مؤشرات الأسواق حيث انخفض مؤشر سوق دبى بنسبة 0.7% وتقدر ب 47 نقطة كما انخفض مؤشر سوق أبو ظبى بنسبة 0.09% وتقدر بـ9 نقاط ليصل إلى 10127 نقطة، بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر اليوم، على تراجع بمقدار (47.18) نقطة، ما نسبته (0.42%)، ليصل إلى مستوى (11174.88) نقطة.

بورصة البحرين

واختتم مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,947.60 بارتفاع قدره 4.38 نقاط عن معدل الإغلاق السابق، فى حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 919.57 بارتفاع وقدره 2.12 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

